Los británicos prefieren la UE al 'brexit' de May La primera ministra británica, Theresa May. / Afp La gran ventaja del 'in' con respecto al Acuerdo se funda en el mayor pesimismo sobre el efecto en la economía IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres Viernes, 21 diciembre 2018, 19:56

Peter Kellner, que fue presidente de la firma YouGov y ha sido durante décadas un comentarista en los medios de comunicación sobre sondeos electorales, afirma, en un análisis publicado en 'infacts.org' que se ha producido en las últimas semanas una caída significativa del optimismo sobre el futuro entre los que votaron en favor de la marcha de la Unión Europea en el referéndum británico de 2016.

Hace tres meses, según su análisis de los datos publicados, el 43% de los que habían votado 'out' hace dos años y medio creían que la economía británica se beneficiaría del 'brexit'. Un sondeo de YouGov la pasada semana daba una reducción drástica del optimismo, solo el 24% cree en la mejoría tras la marcha. Y el 26% cree que empeorará, cuando antes era el 12%.

En ese plazo de tres semanas se conoció el Acuerdo de Salida de la UE, pactado por Theresa May con el Consejo Europeo. La política británica entró en un remolino que solo ha cesado con la vacación del Parlamento. Y la idea, adoptada igualmente por 'brexiters' y por partidarios de la permanencia, de que el Acuerdo es peor que seguir en la UE es compartida por los electores.

El sondeo reciente, encargado a YouGov por los promotores del 'People's Vote' (voto del pueblo) y que se hizo con una muestra de más de 5.000 personas, dice que si se diese a los británicos en una nueva consulta la opción de votar por el Acuerdo de Salida o la permanencia en la UE, esta ganaría por el 59% contra el 41%. De los más de 17 millones que votaron por el 'out, 10 votarían por el Acuerdo de Salida, 3 no saben qué votarían o si votarían y 2 votarían por la permanencia.

Militantes

Los resultados de sondeos sobre un asunto que está caliente en los medios y en la conversación pública son inseguros y este se realizó en los días siguientes a la cancelación por May de un voto parlamentario sobre el Acuerdo. Otro sondeo ha encontrado que el 'voto del pueblo' es más popular que el 'segundo referéndum', dos nombres para la misma cosa, lo que acentúa la invitación a la cautela.

En el promedio de resultados de los últimos seis sondeos, que publica regularmente 'whatukthinks.org', un referéndum con la misma pregunta que el de junio de 2016 daría victoria a la permanencia por 53% frente al 47%. De 18 puntos de diferencia con respecto al Acuerdo de Salida a 6 cuando se pregunta a los británicos de nuevo sobre el 'in' o el 'out'. Pero los partidarios de la permanencia son más militantes. La diferencia de 18 puntos aumenta a 26 cuando se cuentan solo las voces de quienes están seguros de votar.

El sondeo de una muestra tan amplia no ha podido medir el efecto de la estrategia de intimidación puesta en marcha por May agigantando el riesgo de una marcha abrupta para favorecer la aceptación de su criticado Acuerdo, pero sí mide que la población no cree que otros líderes puedan negociar algo mejor. Y el sondeo dice también que, si los laboristas de Jeremy Corbyn persisten en no oponerse al 'Brexit', podrían quedar terceros en unas elecciones generales.