Trump pierde pie frente al fiscal Mueller Donald Trump, con su esposa, Melania, y su hijo menor, Barron, en Nueva Jersey. :: chris wattie / reuters El entorno del presidente teme una trampa porque ignora qué declaró el letrado de la Casa Blanca ante los investigadores de la trama rusa CAROLINE CONEJERO NUEVA YORK. Martes, 21 agosto 2018, 00:05

El hombre que podría saber casi todo sobre la legalidad de las acciones de Trump en la Casa Blanca, Donald McGahn, ha puesto en jaque al equipo de abogados que representa al presidente ante la investigación de la trama rusa por el fiscal especial Robert Mueller. Los mismos letrados que creyeron ventajoso colaborar con la pesquisa de Mueller, permitiendo declarar al abogado de la presidencia McGahn, ven ya su estrategia como un bumerán con el potencial de dañar seriamente al mandatario.

La estrategia legal diseñada y consentida por los abogados personales de Trump equivale a entregar las llaves del reino al renunciar al secreto abogado-cliente entre McGahn y el presidente. Las 30 horas de declaraciones de McGahn en los últimos meses parecen una trampa para acorralar a Trump. Y sus abogados ignoran qué declaró McGahn al equipo de Mueller.

Los consejeros de Trump despertaron de golpe a la realidad cuando 'The New York Times' reveló que nunca pidieron un informe completo de las declaraciones de McGahn a Mueller. Según expertos legales, fueron negligentes al no solicitar el detalle previo al abogado de la Casa Blanca. El letrado de McGahn, William Burck, ofreció a los del mandatario sólo un sucinto sumario de la cooperación de su cliente.

LA CLAVETrump arremetió contra 'The New York Times' por mencionar a un asesor de Nixon al que llamó «rata»

Defender la presidencia

McGahn, con la sospecha de que permitir la colaboración voluntaria pudiera ser una trampa de Trump para culparle de posibles delitos, decidió con su abogado aprovechar para hablar abiertamente con la investigación de Mueller y demostrar que no hizo nada ilegal. Como abogado de la Casa Blanca, McGahn insiste en que su papel es proteger la presidencia, no al actual inquilino. Y ante el equipo de Mueller reveló detalles de episodios esenciales en los que Trump podría haber incurrido en obstrucción a la justicia en la investigación de la trama rusa para interferir en las elecciones de 2016. Entre ellos, el intento del presidente de destituir a Mueller hace un año.

Trump, recluido el fin de semana en su club de golf en Nueva Jersey, vio a un reducido grupo de consejeros legales para conocer el alcance de la información de 'The New York Times'. Ordenó al exalcalde de Nueva York y ahora su abogado Rudolph Giuliani, que representa la estrategia legal del presidente ante los medios, declarar que el diario estaba equivocado, aunque Giuliani no llegó tan lejos en sus apariciones en televisión.

La controversia reabre el debate sobre la capacidad de los consejeros del presidente John Dowd y Ty Cobb de decidir renunciar al secreto abogado-cliente y permitir la colaboración sin supervisión con Mueller. Esperaban que la cooperación revelaría la inocencia de Trump y zanjaría la investigación. Pero McGahn no tenía más salida que responder a todo lo que el fiscal le planteara o, de lo contrario, ser acusado él mismo de obstrucción a la justicia.

Trump arremetió en Twitter contra el 'Times' por sugerir que McGahn jugaría el mismo papel que la «rata» del consejero de Nixon John Dean, que declaró contra aquel presidente y fue puesto bajo protección judicial. También despotricó contra Mueller y los demócratas, a quienes acusó de «macartismo». Paradójicamente, la mano derecha del senador Joseph McCarthy, Roy Cohn, fue abogado personal de Trump en sus comienzos y ayudó al entonces joven empresario a expandirse en Manhattan.