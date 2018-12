«Trabajamos en soluciones como la geolocalización» Sábado, 22 diciembre 2018, 01:01

En medio del caos en Gatwick, el Gobierno recibió críticas por no hacer lo bastante para proteger los aeropuertos. «Vamos a tener que aprender muy rápidamente de lo ocurrido», declaró el ministro de Transportes, Chris Gralying, a la BBC. «Trabajamos con los fabricantes de drones en soluciones técnicas como la geolocalización», dijo la secretaria de Estado encargada de Transportes, Elizabeth Sugg, y precisó que esta técnica permitiría, gracias a los datos de los aparatos, impedirles volar por encima de zonas como aeropuertos o prisiones. La legislación estipula que no se pueden utilizar drones a menos de un kilómetro de un aeródromo y que estos no deben superar una altitud de 122 metros.