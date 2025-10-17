Así es el 'Tomahawk', el misil americano que pide Zelensky y que Moscú teme

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha solicitado a Estados Unidos que le proporcione el misil 'Tomahawk', con el que Moscú estará al alcance de Kiev con una de las armas más efectivas del arsenal norteamericano. En Estados Unidos, sin embargo, existen dudas sobre cómo podía afectar esta munición a una respuesta rusa. Entre otras cosas, porque se trata de un arma capaz de llevar cabezas nucleares. Estas son algunas de sus principales características.

EL ALCANCE DE ESTOS 'TOMAHAWK' Este tipo de misiles superaría la distancia que existe entre Kiev y Moscú. Al menos 1.500 instalaciones militares rusas se encuentran también dentro del alcance de 1.600 kilómetros de la versión de 'Tomahawk' que entregarían a Ucrania. RUSIA Finlandia Moscú 750 km Suecia 1.600 kms Bielorusia 2.500 kms Polonia Kiev UCRANIA Kazajistán Rumanía Turquía Irak Irán LOS POSIBLES OBJETIVOS DE UCRANIA EN RUSIA Los misiles ‘Tomahawk’ permitirían a Ucrania destruir la planta de drones Shahed en Yelabuga (Tartaristán) o la base aérea Engels‑2 en la región de Sarátov, instalaciones que son clave para la capacidad rusa de lanzar ataques aéreos contra Ucrania Territorio ocupado por Rusia Base aérea rusa Otros objetivos militares (fábricas de armas, depósitos de munición, instalaciones de entrenamiento militar...) 2.500 km ‘TOMAHAWK’ 1.600-2.500 KM 1.600 km RUSIA ‘ATACMS’ 300 KM San Petesburgo Shahed en Yelabuga Moscú 750 km Sarátov Kiev Base aérea Engels-2 UCRANIA Kazajistán Con ojiva nuclear llega a los 2.500 kms BGM-109 ‘TOMAHAWK’ Misil de crucero subsónico de alcance medio Peso (kg) Propulsión Alcance (km) Fabricante Velocidad 1.315 kilos Turbojet 1.600 / 2.500 km según versión Raytheon (EEUU) 880 km/h. 5,56 metros 6,25 metros Con amplificador ORIENTACIÓN Dispone de GPS pero también de un sistema de lentes que reconoce el terreno y guía al misil hacia su objetivo. Su precisión es una leyenda. Se considera que puede entrar por la ventana de una vivienda tras recorrer más de mil kilómetros. 5,56 metros (sin propulsor) Velocidad máxima 880 km/h MACH 0,7-0,8 A los 15 segundos El propulsor se desprende agotado el combustible y se despliegan las alas OJIVA Es un misil capaz de llevar cabezas nucleares. La ojiva pueden ser pequeñas bombas. Peso del explosivo 450 kg. de explosivo convencional 0,5 metros 2,6 metros ALAS DESPLEGADAS El misil cuenta con unas alas que se despliegan una vez lanzado y que le permite sobrevolar a baja altitud el terreno para alcanzar su objetivo. Su pequeña silueta hace que sea difícil de identificar por los radares, por lo que derribarlo con sistemas antiaéreos es difícil. Precisión: Alta (guiado combinado GPS/INS/TERCOM/DSMAC) Radio de destrucción: 25 metros Navegación está basada en varios sistemas que incluyen referencias del terreno, GPS y control de hora de arribo. Los misiles 'Tomahawk' comenzaron a desarrollarse en Estados Unidos en los años 70 como misiles de largo alcance que pudieran ser lanzados desde submarinos y navíos de combate. A lo largo de las siguientes décadas fueron mejorados con todo tipo de sensores y dispositivos electrónicos que los convertían en una de las armas más evolucionadas del Ejército americano.

A lo largo de los años se le han incluido avances de todo tipo para mejorar todas sus capacidades. Además de las cabezas nucleares y munición de fragmentación, los sensores le permiten informar al centro de mando de toda la información que recopila en su camino. Aunque se le fija el objetivo, una vez lanzado puede cambiar su destino en pleno vuelo.

La primera vez que se utilizaron en un conflicto bélico fue en la Guerra del Golfo de 1991. Desde entonces, se ha empleado en gran parte de las guerras en las que ha intervenido Estados Unidos, así como en ataques contra campamentos de grupos terroristas en terceros países.

Ampliar Un ataque con misiles Tomahawk, en una imagen de archivo. REUTERS

Estados Unidos aceptó en 1995 vender 'Tomahawk' a Gran Bretaña, con lo que este país también dispone de este arma. De manera conjunta, británicos y norteamericanos lo han disparado contra objetivos militares en la guerra de Kosovo, en Afganistán, en la invasión de Irak y en los ataques contra el régimen de Gadafi en 2011.

La Ayuda americana a Ucrania

El armamento proporcionado por Estados Unidos a Ucrania tras la invasión rusa ha sido definitivo en la guerra. Los primeros dispositivos en llegar fueron los HIMARS, un sistema de lanzacohetes autoguiados que puede alcanzar los 150 kilómetros. Instalados en un vehículo, estos misiles fueron claves para destruir cuarteles, bases logísticas y concentraciones de tropas rusas. En Ucrania se acuñó la frase 'la hora HIMARS' para referirse a los momentos posteriores a la puesta del sol, ya que estos cohetes se disparan principalmente por la noche para que los invasores rusos no pudieran detectarlos.

En 2024, el Gobierno norteamericano cedió a Ucrania sus misiles ATACMS, una evolución del Himars que puede alcanzar los 300 kilómetros de distancia. La entrega a Kiev de esta arma provocó protestas y amenazas por parte de Rusia, ya que concedían a Zelensky la capacidad de atacar en el interior de la geografía rusa.

