Tijuana pide ayuda a la ONU para acoger a los migrantes

la habana. La llegada a Tijuana de cerca de 5.000 migrantes que salieron desde Honduras el 13 de octubre pasado y cruzaron México para intentar alcanzar Estados Unidos ha generado una crisis humanitaria en la ya de por sí agitada ciudad fronteriza. Por ello, su alcalde, Juan Manuel Gastélum, se ha visto obligado a pedir ayuda a la ONU.

Reclama apoyo para atender a los centroamericanos que desde hace más de una semana se encuentran acampadados ante la frontera, reforzada por el lado estadounidense con tropas que tienen orden de frenarlos como sea. Gastélum asegura que «el Gobierno federal se debe responsabilizar. No tenemos la infraestructura suficiente y necesaria para atender a estas personas y darles un espacio digno. No voy a gastarme el dinero de los tijuanenses».

Los migrantes se hacinan en refugios improvisados en un estadio deportivo, bajo plásticos, con pocas mantas, durmiendo sobre el cemento o la hierba y recibiendo asistencia de iglesias locales, ciudadanos particulares y agencias del Gobierno de Baja California. Algunos como la salvadoreña Irma están decididos a cruzar como sea. «Ya sea que nos den entrada o de otra forma, yo me voy; yo no voy a estar esperando tanto. Me voy a Chicago si Dios me lo permite».

Mientras tanto, los tijuanenses les gritan 'perros, muertos de hambre' en un ambiente en el que la crispación y xenofobia exacerbada se incrementan cada jornada, casi cada hora.