Sudán vive un eterno invierno
GERARDO ELORRIAGA
Lunes, 31 diciembre 2018, 00:27

Las protestas en Sudán han sido inducidas por Israel. Ni el aumento del precio del combustible o el del pan, triplicado recientemente, se hallan detrás de las manifestaciones que agitan sus grandes ciudades. Las marchas no las incentiva una inflación superior al 60%, la devaluación de la moneda, la escasez de alimentos o la miseria, que atenaza al 40% de la población. Este ataque al Gobierno es la respuesta sionista al reciente viaje del presidente Omar al-Bashir a Siria, iniciativa que llevó a cabo en pro del restablecimiento de la unidad regional. El régimen difunde esta interpretación de las marchas que se suceden a lo largo del país africano desde el día 19. No, no se trata de un levantamiento popular, es la larga mano del Mossad.

La influencia sionista parece remota, pero el episodio tampoco tiene muchos visos de convertirse en el epílogo de la 'primavera árabe'. Desde 2011, las marchas ciudadanas contra la autoridad se han sucedido con regularidad y los cuerpos de seguridad, con o sin el respaldo de teorías conspirativas internacionales, han aplastado a la disidencia deteniendo, como sucede en esta ocasión, a los líderes políticos contrarios y amordazando a la prensa. El Mukhabat, los servicios de información, y la Seguridad Popular, una milicia afín al Gobierno, suelen despejar las calles con fuego real.

El invierno tan sólo ha comenzado. Sadiq al-Mahdi, el líder histórico de la oposición, ha llamado, una vez más, a la unidad para el restablecimiento de la democracia. Pero el 'establishment' tiene otros planes. La formación gubernamental plantea una reforma constitucional para que su dirigente concurra a las elecciones presidenciales de 2020, cuando ya supere las tres décadas en el poder.

La frustración constituye toda una seña de identidad sudanesa. Desde 1956, cuando adquirió la independencia de Gran Bretaña, la clase dirigente del norte ha soñado con la conversión de este inmenso territorio multiétnico en un país de hegemonía árabe y confesión musulmana, regido por la 'sharía', centralizado y autoritario. Era el mejor marco para la elite septentrional, que se hizo con títulos de propiedad para arrebatar tierras y explotaciones mineras en las regiones meridionales, desplazó a comunidades con sus fuerzas paramilitares e, incluso, las esclavizó. La consecuencia de esta vana pretensión fue una larga guerra civil contra el sur, poblado por tribus negras animistas y cristianas, que desangró el Estado.

Oligarquía depredadora

El golpe que llevó a cabo Omar al-Bashir en 1989, apoyado por la cúpula militar y facciones islamistas, sirvió a esta oligarquía depredadora. Sudán se convirtió en un país apestado, el refugio de todo tipo de extremistas, según Occidente. El entonces presidente de EE UU, Bill Clinton, le impuso un embargo comercial, levantado totalmente el año pasado por su sucesor Donald Trump, e, incluso, llegó a ser bombardeado por las tropas norteamericanas en 1998.

Curiosamente, la crisis ha llegado tras la solución definitiva, fruto de un pacto con los rebeldes meridionales que implicaba lacerantes consecuencias. En 2011, la creación de Sudán del Sur como una república con entidad propia le sustrajo un tercio de la superficie y el 75% de su producción petrolífera, el recurso nacional. El régimen de Jartum no se ha recuperado de esta pérdida y de sus consecuencias económicas y sociales.

La paz tampoco ha llegado a Sudán, ni siquiera después de su división. Además de mantener una política de intervención en los asuntos internos del nuevo país, la estrategia represora ha multiplicado los focos bélicos, las agresiones y limpiezas étnicas, en suma, las violaciones masivas de los derechos humanos. Darfur, la tierra de los fur; Kordofan del Sur, poblado por los nubas; Nilo Azul, hogar de los ingessana, y la costa oriental, habitada por bejas y rashadias, han sufrido conflictos aún irresueltos, a menudo saldados con acuerdos nunca realmente implementados.

Las últimas exhibiciones del descontento popular reciben el apoyo del amplio abanico de milicias que luchan contra el Ejército, muchas comprendidas en el Frente Revolucionario de Sudán. El Gobierno se ha beneficiado de sus divergencias, generalmente centradas en el derecho de autodeterminación, la apuesta por un marco federal o el carácter laico del sistema político. Esa disparidad y la división en múltiples facciones han obstaculizado las negociaciones entre la autoridad y las guerrillas en mesas de paz en Doha o Adis Abeba.

Los intereses de los aliados

Las manifestaciones de estos días no son una demanda de cambio político. No, es imposible y peligroso para Omar al-Bashir. Resulta muy poco conveniente cuando el Tribunal Penal Internacional ha dictado una orden de arresto por diez cargos de genocidio, crímenes de guerra y contra la Humanidad y Wikileaks ha revelado que guarda casi 8.000 millones de euros en bancos británicos. Pero ni siquiera las apelaciones al nacionalismo y el victimismo antioccidental podrían detener la furia de una mayoría esquilmada y empobrecida.

Entonces, el último soporte estaría en los aliados del presidente, aquellos que temen la implosión de un Estado ribereño del mar Rojo, la vía esencial del comercio mundial. Sudán cuenta con el apoyo de Catar y Turquía, que aspiran a poseer una base militar en su isla de Suakin, e, incluso, de Egipto, a pesar de que El-Sisi detesta un régimen que ha proporcionado refugio a los Hermanos Musulmanes. Ahora bien, El Cairo no puede permitirse el caos en su retaguardia y quedar a merced de una frontera porosa. Tampoco Rusia y China están dispuestos a renunciar a su amigo africano.

El devenir de las protestas parece encaminado a enfrentarse con una represión brutal. Los grupos de derechos civiles anuncian nuevas convocatorias para hoy y mañana, Día de la Independencia, y el Gobierno, en una maquiavélica pirueta, ha respondido que las organizaciones rebeldes planear disparar sobre los manifestantes para crear figuras de mártires. En este escenario, no parece que la primavera pueda florecer. Tel Aviv tiene la culpa, por supuesto.