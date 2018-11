Sánchez levanta el veto al 'brexit' a cambio de resguardar «la integridad territorial» de España Pedro Sánchez interviene ayer para explicar el acuerdo sobre el 'brexit'. :: Sergio Barrenechera / efe Madrid acepta una doble declaración, de la UE y Reino Unido, ajena a los pactos principales, que reconoce su última palabra sobre Gibraltar ANDER AZPIROZ / SALVADOR ARROYO MADRID / BRUSELAS. Domingo, 25 noviembre 2018, 01:06

Así es el mundo de la diplomacia, donde todos defienden haber ganado. A lo largo de esta semana se encendieron las alarmas rojas en cada una de las cancillerías europeas ante el riesgo de un veto español al, más que costoso, acuerdo con el Reino Unido sobre el 'brexit'. Y es que da igual que los gobiernos sean de izquierda o derecha, Gibraltar, ocupado por los británicos desde la paz de Utrecht de 1715, es un asunto delicado, e incluso una baza electoral en un momento en el que se respira ambiente de adelanto de las generales y el PSOE se juega su hegemonía de 40 años de gobierno en Andalucía.

Las diferencias entre Londres y Madrid en torno al peñón son más que profundas, probablemente insalvables. No obstante, todos cantaron victoria este sábado tras el anuncio de Pedro Sánchez -transmitido de urgencia tras aterrizar el avión oficial que lo devolvió a Madrid tras su visita oficial a Cuba- de que España avalará este domingo el pacto alcanzado por las autoridades europeas con el Ejecutivo de Theresa May. La cuestión es que hasta el ministro principal de Gibraltar, el combativo Fabian Picardo, saludó un acuerdo que, según dijo, mantiene a su colonia bajo el dominio británico, aunque ello signifique decir adiós a las ventajas de la Unión Europea. Todo lo contrario de lo expresado por el jefe del Ejecutivo.

¿Quién gana? Picardo mandó un comunicado tras, según dijo, hablar con Theresa May. «España ha tenido que aceptar una clarificación que no tiene el peso del valor legal», presumió. Sánchez sacó pechó por ésta, según se interprete, victoria diplomática. De hecho, describió la decisión como un gran triunfo del Ejecutivo que preside. Primero, defendió que se resguarda la integridad territorial de España, un argumento imposible de sustraer de la crisis independentista en Cataluña. Y, después, dio por asumido que Madrid tendrá voz y voto en cualquier negociación sucesiva con Londres que concierna a la colonia.

El discurso de Sánchez lo motivó un conflicto que pertenece, a priori, a la política exterior, pero que aún así estuvo cargado de guiños hacia el interior. El presidente del Gobierno resaltó por dos veces sus consultas con el Rey en torno a Gibraltar. El jefe del Estado, objetivo de una ofensiva en toda regla de los socios republicanos del PSOE, fue el primero en ser informado del acuerdo sobre el 'brexit', reveló Sánchez. Y ante las críticas de la oposición de PP y Ciudadanos por la supuesta debilidad en torno al peñón, Sánchez incluso recuperó la cosoberanía reclamada por el ministro popular José Manuel García-Margallo.

La cuestión de Gibraltar «es capital» porque afecta a «la integridad territorial», insistió el jefe del Ejecutivo. Precisamente, el pasado viernes la Generalitat catalana, con el independentista Quim Torra a la cabeza, se puso del lado de Londres y reclamó a Bruselas aceptar las reclamaciones de Londres sobre Gibraltar. Y éstas son resguardar la plena soberanía de la colonia frente a una reclamación territorial española que se prolonga ya desde hace tres siglo y en la que ningún gobierno en democracia ha logrado avance alguno.

Al margen del mensaje de mantener España unida, Sánchez destacó que el futuro acuerdo permitirá un desarrollo económico equitativo para ambos lados de la verja fronteriza. La cuestión no es baladí, y menos en plena campaña electoral andaluza.

La letra pequeña

Tras el acuerdo, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se reunirán finalmente este lunes para refrendar el acuerdo. Este Consejo Europeo extraordinario del 'brexit' se salvará apenas 18 horas antes de la cita con una oferta de doble declaración (una de los 27 y otra comprometida por Londres) en la que se daba respuesta a las objeciones de España sobre Gibraltar. Ambos textos vienen a precisar que en la relación futura que UE y Reino Unido tracen a partir de diciembre de 2020 (o a partir de 2022, si se hace necesario prorrogar el periodo transitorio), España tendrá la última palabra en cualquier pacto que ataña al Peñón.

«Se ha alcanzado un acuerdo y se votará a favor del 'brexit'», insistió Sánchez ¿El motivo? «Han aceptado las exigencias que había marcado España». Sí, pero no. Madrid logrará, tensando la cuerda al máximo, unos compromisos por escrito que se complementan al Acuerdo de Salida de Reino Unido (el documento de 585 páginas clave en el que aparece el discutido artículo 184) y la declaración sobre la relación futura. Ninguno se modifica.

A cambio, se da reflejo a la exigencia española en la página de conclusiones que hoy sacan adelante los líderes. Y aunque vale, no tiene el mismo peso. Más aún cuando Sánchez había insistido en los últimos días en que quería cambios en los dos escritos principales, arremetiendo incluso (aunque de forma velada) con el hasta ahora 'intocable' negociador Michel Barnier. Pero ni anexos ni pies de página con asterisco. Los 'grandes' documentos no se tocan.

Si no hay sobresaltos, el apoyo será unánime, tanto al Acuerdo de Retirada como a la declaración política. Luego llegará la aprobación en el Parlamento Europeo y varias cámaras nacionales. Aunque la prueba más difícil estará en Westmister, donde Theresa May no cuenta con mayoría suficiente. Ahí es donde el 'brexit' puede descarrilar. Porque lo de España con esta cumbre no ha ido más allá del 'susto o trato'.