Salvini sale en defensa de May y dice que la UE intenta engañar a Reino Unido

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha acusado a la Unión Europea de intentar «engañar» a Reino Unido en el marco del acuerdo sobre el 'brexit', según informó ayer el diario británico 'The Sunday Times'. «No hay objetividad o buena fe del lado europeo», aseveró el líder de la ultraderechista La Liga, también vicepresidente del Gobierno de coalición con el Movimiento 5 Estrellas, en una entrevista concedida al periódico.

Según Salvini, que instó a la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, a adoptar una postura más dura en las negociaciones con el bloque comunitario, su experiencia en el Parlamento Europeo indica que «o te impones o te engañan».

Asimismo, solicitó a May estar preparada para abandonar la comunidad sin un acuerdo, una situación que muchos temen que provoque el caos. Londres tiene previsto dejar el bloque el 29 de marzo de 2019 a pesar de las dificultades a las que se enfrenta la dirigente británica.

Matteo Salvini

«En relación con algunos principios no hay necesidad de mostrarse flexible, no debes recular», destacó el ministro italiano en relación a la postura adoptada por May. Por otra parte, Salvini criticó la perspectiva europea y manifestó que Bruselas está tratando de «castigar» a Reino Unido por haber votado a favor del 'brexit'. El ministro aseguró asimismo que Italia será aliada de May en las conversaciones con la Comisión Europea y dijo que el Gobierno italiano está dispuesto a mantener una reunión bilateral con la líder conservadora.

May y sus ministros mantendrán reuniones con sus homólogos europeos este verano en un intento de persuadirles sobre el plan de Reino Unido, recogido en un Libro Blanco remitido a Bruselas, partes del cual la UE ya ha considerado impracticables.