Retrasa una cesárea para votar contra la jefa del Gobierno Miércoles, 16 enero 2019, 00:28

La diputada laborista Tulip Siddiq retrasó la cesárea programada para ayer para poder votar contra Theresa May y su acuerdo de 'brexit'. Lo hizo desafiando el consejo de los médicos, ya que está a punto de culminar un embarazo de riesgo. Y es que Siddiq no se fía de los llamados 'acuerdos de paridad' con los conservadores. Habitualmente, cuando una parlamentaria está embarazada o en casos de representantes enfermos, laboristas y 'tories' pactan que la situación no afecte al resultado final. Pero ella quería votar y lo hizo.