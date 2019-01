Residentes comunitarios tras el 'brexit' Theresa May y su marido, Philip, acuden a la iglesia en High Wycombe, como cada domingo. :: WILL OLIVER / efe Una aplicación en teléfonos móviles y tabletas facilita los papeleos para resolver la estancia en el país tras la salida de la UE ÍÑIGO GURRUCHAGA LONDRES. Lunes, 21 enero 2019, 00:45

Cerca de treinta mil voluntarios han solicitado el estatuto de asentado que preserva su derecho a vivir y trabajar en Reino Unido por tiempo indefinido tras la salida de la Unión Europea y los comentarios recibidos por el Ministerio del Interior, «de personas que en realidad no quieren hacer esto», han sido positivos. El 77% de los solicitantes afirmó que el procedimiento había sido «muy sencillo o bastante sencillo».

El Esquema del Estatuto de Asentado comienza hoy su tercera fase de implementación, abierta a todos los afectados: los 3,5 millones de residentes comunitarios en Reino Unido. Los solicitantes utilizarán una aplicación disponible en teléfonos móviles o tabletas con el sistema operativo Android. Es la última fase antes de que el 30 de marzo, un día después de la fecha establecida para la conclusión del proceso de salida, comience otro plazo, el que obliga a los residentes comunitarios a solicitar su nuevo estatuto hasta el 30 de junio de 2021, si quieren residir en territorio británico con derecho a empleo y acceso a los servicios públicos.

Los pasos que se cumplen con la aplicación son: escanear un documento de identidad y su código digital -preferiblemente un pasaporte-, fotografiarse en un 'selfie' que sigue el patrón de los documentos de identidad y escribir el número de registro en la Seguridad Social. También se pueden escanear otros documentos que prueben la residencia.

Con esos datos, el centro de resolución, con una plantilla de 400 trabajadores, y otros 1.500 dedicados a dialogar con solicitantes cuya información no es suficiente, comprueba en bases de datos que han residido durante cinco años y les notifica el estatus de asentado, si su expediente penal no hay delitos graves.

Quienes no han llegado a los cinco años, solicitarán el estatuto de presentado, que podrán cambiar por el de asentado permanente manteniendo su residencia hasta el cumplimiento del tiempo requerido. El coste de la solicitud es de unos 75 euros, de 37 para los menores de 16 años. Hay un fondo de unos 10 millones para asociaciones de ayuda a personas que pueden tener dificultades. Interior insiste en que su espíritu es de colaboración con los solicitantes, de tal modo que se asesora a quienes no ofrecen información suficiente -personas que no tienen registro en la seguridad social, especialmente- para que con un criterio amplio de la documentación posible puedan probar su residencia. Ninguna solicitud ha sido rechazada en las dos fases experimentales previas.

Tras probar el software en un pequeño experimento piloto y ampliarlo posteriormente a 29.987 comunitarios, empleados en la sanidad pública y en las universidades, a partir de marzo el sistema tendrá que gestionar 6.000 casos cada día, con puntos de apoyo en ayuntamientos y otros centros cívicos. El 69% de los casos se resolvió en tres días en la segunda fase y el 81% en una semana.

El 'plan b'

Interior continúa el diálogo con Apple para encontrar una solución a la incompatibilidad de su sistema operativo con la aplicación, pero reconoce que un problema más sustancial es la incertidumbre sobre el desenlace del 'brexit'. Si se extiende la negociación, simplemente se extenderán también los plazos de solicitud.

Si no hay 'brexit', los ministros tendrán que decidir la devolución del dinero a los avanzados. Theresa May presenta hoy su 'plan b' para salir de la UE. El editor político de 'The Sun', Tom Newton Dunn, cifra la probabilidad de un 'brexit' más suave en un 40%; de un segundo referéndum, en un 30%; de un tratado 'Canadá+', en un 15%; de nuevas elecciones, en un 10%, y de una salida sin acuerdo, en un 5%.