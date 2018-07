La renuncia de Özil o Alemania en el laberinto de la integración Ciudadanos turcos durante la inauguración de un calle con el nombre de Özil en Zonguldak. :: AFP La denuncia de racismo del jugador campeón del mundo con la selección germana ha desatado un debate en la política y la sociedad MARÍA MOLINOS Sábado, 28 julio 2018, 23:55

berlín. La renuncia del centrocampista turcoalemán Mesut Özil a seguir jugando en la selección germana ha desatado un vendaval. En un país ya hipersensible por la gestión de la inmigración y el auge de la ultraderecha, sus críticas por el racismo en la cúpula de la federación de fútbol y más allá han generado una tormenta de reacciones en la sociedad y forzado más de un gesto de introspección en lo más alto de la clase política.

«Para él soy alemán cuando ganamos, pero un inmigrante cuando perdemos». Así cargaba Özil esta semana, en su carta de despedida de la selección, contra el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Reinhard Grindel, algunos políticos y «ciertos medios». Una bomba. El futbolista aseguraba en el escrito, de tres páginas, que tiene «dos corazones, uno alemán y otro turco» y que le habían puesto en el disparadero por sus orígenes y motivaciones políticas. Las críticas, argumentaba, no tenían que ver con su participación -más bien discreta- en el Mundial de Rusia -en el que Alemania, la campeona de Brasil, cayó por primera vez en cuartos-, sino con la foto que días antes del torneo se sacó con el presidente otomano, Recep Tayyip Erdogan.

Özil asegura que la instantánea con el «máximo representante del país» de su «familia» no tenía «intenciones políticas». Critica los «dobles estándares» de los patrocinadores y acusa a los medios y la federación de hacer «propaganda política» y de cruzar la «línea» de lo personal. «Representan la Alemania del pasado, una Alemania no abierta a nuevas culturas. Una Alemania de la que no estoy orgulloso», señala el futbolista, que fue símbolo de la integración en otros tiempos. Su frase recordaba a otra de Angela Merkel, cuando dijo no reconocer su país en quienes exigían cerrar las fronteras.

En el polarizado contexto alemán en torno a la inmigración, las reacciones políticas no se han hecho esperar. Grindel -exparlamentario conservador- tuvo que salir al paso tras cuatro borrascosos días y reconocer «errores» por haber afeado en público a Özil el haberse prestado a «maniobras electoralistas» y exigirle «identificarse con nuestros valores» para jugar en la selección. Pero negó categóricamente las acusaciones de racismo.

Para la ministra de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley, estaba claro. «Señales de alarma cuando un gran futbolista alemán como Mesut Özil no se siente querido en su país por racismo ni representado por la federación», afirmó en Twitter. El presidente del Bundestag (Cámara baja), el exministro de Finanzas Wolfgang Schäuble, una voz muy respetada en círculos conservadores, reprendió a la federación por haber hecho un «asunto de Estado» de una foto «poco inteligente» en lugar de apoyar y dirigir a los futbolistas, que son «personas jóvenes». Además, lamentó que «por un montón de errores y malentendidos» haya acabado sufriendo «la integración» de los inmigrantes, un asunto prioritario en la actualidad tras la llegada de más de 1,3 millones de peticionarios de asilo en los últimos tres años.

El papel de los medios

Los medios han tenido un papel clave en la polémica. Algunos, especialmente los tabloides, han azuzado la controversia, cargando contra Özil por la fotografía y desacreditando sus argumentos. A la cabeza 'Bild', el diario más leído de Europa. Otros han aprovechado para dar cuenta de los procesos de transformación que está viviendo el país y la actual confrontación de posturas que divide a la sociedad. El semanario político 'Der Spiegel' lleva este fin de semana en su último número el rostro del centrocampista alemán en portada con el título 'Alienación. El caso Özil y el problema con la integración'.

Tras una semana de polémica en torno a Özil y el racismo en Alemania parecen emerger tan solo dos claros ganadores. Uno interno y otro externo. El primero es la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que solo ha tenido que sentarse a ver el intercambio de golpes y decirse reivindicada. El futbolista es «el típico ejemplo de integración fracasada», aseguró Alice Weidel, copresidenta del grupo parlamentario de este partido en el Bundestag.

El otro beneficiado por el rifirrafe es Erdogan, el presidente que está convirtiendo Turquía en una autocracia y aunando apoyos internos poniendo a Occidente, y especialmente Europa, como enemigo externo. Él, que buscó la foto con el futbolista poco antes de las últimas elecciones, ha salido ahora en apoyo de Özil y asegurado que «no es posible aceptar este tipo de actitudes racistas hacia un joven que derramó tanto sudor por el éxito del equipo nacional alemán».