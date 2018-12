La UE no renegociará el pacto pero accede a «facilitar la ratificación» en Westminster Tusk insinúa que los líderes darán a May el jueves una opción para reforzarla en Londres, pero sin modificar la base de lo ya logrado S. ARROYO BRUSELAS. Martes, 11 diciembre 2018, 00:21

Hasta pasadas las siete de la tarde esperó Donald Tusk para pronunciarse sobre lo que había sucedido en Westminster. Y lo hizo asomándose a Twitter. En 508 caracteres, el presidente del Consejo Europeo anunció que este jueves, primera jornada de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas, el 'brexit' estará encima de la mesa aunque no figuraba en la agenda. A continuación, indicó lo siguiente: «No vamos a renegociar el acuerdo, incluido el 'backstop', pero estamos listos para discutir cómo facilitar la ratificación de Reino Unido».

El polaco abre así la puerta a una opción con la que ayer se especulaba en Bruselas: que los líderes ofrezcan a May una especie de declaración política -similar al que se encajó el pasado 25 de noviembre 'in extremis' sobre Gibraltar- que le garantizase ante los Comunes que la solución de urgencia irlandesa no se llegará a ejecutar.

En cualquier caso, en su mensaje en la red social, el presidente del Consejo Europeo también insistió en que «a medida que se acaba el tiempo», en esta última cumbre ordinaria del año también «discutiremos nuestra preparación para un escenario sin acuerdo». Desde la Comisión Europea se subrayó durante la mañana de ayer -cuando el retraso de la votación ya tronaba en Londres-que «tenemos un acuerdo sobre la mesa. Es el mejor y el único posible. No renegociaremos. En lo que a nosotros respecta, Reino Unido abandonará la UE el 29 de marzo de 2019». Theresa May conversó el domingo por teléfono con Donald Tusk y con el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, con los que se reunirá esta semana en Bruselas.