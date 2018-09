Recortan el sueldo a los diputados de la Asamblea 'fantasma' de Belfast El parlamento autonómico no se reúne desde enero del 2017, cuando se rompió el Ejecutivo compartido ÍÑIGO GURRUCHAGA CORRESPONSAL Viernes, 7 septiembre 2018, 00:22

El Gobierno británico recortará el salario de los diputados autonómicos de Irlanda del Norte hasta que los partidos no lleguen a un acuerdo para restaurar el Ejecutivo compartido. Pasará de 55.000 a 40.000 euros y el recorte se aplicará en dos fases, la primera en noviembre y la segunda en febrero.

La Asamblea no se reúne desde enero de 2017. El bloqueo se extenderá los próximos meses. El Partido Democrático Unionista (DUP) no acepta el reconocimiento oficial de la lengua gaélica o legalizar el matrimonio homosexual, como pide el Sinn Féin. Los unionistas quieren centrarse en el desenlace del 'Brexit' y en la evolución de la política británica, cuando el Gobierno de Theresa May depende de sus votos.

El Ejecutivo fue derribado por el Sinn Féin. Los argumentos públicos eran el incumplimiento por el DUP de un compromiso sobre el gaélico, el rechazo unionista a la igualdad y el escándalo de los sobrecostes (unos 750 millones de euros) de un programa de subvenciones a calderas con carburante ecológico, que introdujo Arlene Foster cuando era ministra. El derribo coincidió con la fase terminal de la enfermedad de Martin McGuinness, que era cojefe del Ejecutivo con Foster. Una interpretación común es que el cambio de liderazgo y el sentimiento de que sus ideas no avanzaban también llevó a los dirigentes del Sinn Féin a provocar el colapso.

La atmósfera ha empeorado desde entonces. Cuestiones del 'legado del conflicto' -víctimas, crímenes no resueltos, memoria o reconciliación- son disputadas como si un lustro de negociaciones no hubiese logrado avances. Unionistas pidieron ayer que se recorten los salarios también a diputados del Sinn Féin que no acuden históricamente al Parlamento de Londres.

La investigación pública del escándalo de las calderas está enturbiando la imagen los gobernantes autonómicos. Borracheras, conatos de pelea, odios e intereses familiares impidieron que el programa se cerrase cuando los sobrecostes causaron alarma. Foster saldrá dañada, pero el Sinn Féin también buscó subvenciones a su gente a costa de los contribuyentes.

Dos sentencias han ilustrado consecuencias del fracaso político. Un juez prohibió a los funcionarios que ahora administran la provincia que autoricen la construcción de una incineradora porque la ley no les da ese poder. Los pagos a jubilados que sufrieron abusos en residencias públicas se aplazan porque los funcionarios tampoco tienen autoridad.

Junto al recorte salarial, la ministra Karen Bradley anunció ayer que cambiará la ley que le obligaría a convocar elecciones y que introducirá otra para dar a los funcionarios poderes temporales más amplios de decisión.