Pyongyang no se desarmará si EEUU mantiene las sanciones Domingo, 30 septiembre 2018, 00:50

Mientras Washington mantenga las sanciones, Corea del Norte no emprenderá un desarme nuclear, afirmó ayer en la Asamblea General de la ONU el jefe de la diplomacia norcoreana, Ri Yong Ho. «Sin ninguna confianza en Estados Unidos, no habrá confianza en nuestra seguridad nacional y, bajo esas circunstancias, no hay manera de que podamos desarmarnos unilateralmente primero», dijo el ministro, quien destacó que «el estancamiento reciente se debe a que Estados Unidos se basa en medidas coercitivas que son letales para la construcción de la confianza».