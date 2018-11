Putin y Trump apenas pudieron hablar

Pese a que ya se había decidido que los presidentes de Rusia y Estados Unidos no mantendrían una cumbre bilateral en París, ya que así lo pidió expresamente Macron para no eclipsar los actos conmemorativos, el Kremlin tenía esperanzas de que ambos líderes hubieran podido disponer de tiempo para conversar. El momento en el que Putin esperaba hablar con Trump era durante el desayuno de trabajo en el Palacio del Elíseo. Según los medios de comunicación rusos, el jefe del Kremlin tenía su asiento junto al de su homólogo estadounidense, pero no fue así. Putin se vio flanqueado por el presidente de la Comisión Europea y el secretario general de la ONU. Trump quedó enfrente de él, pero en un entorno que impidió cualquier contacto.

En declaraciones hechas ayer mismo en París al canal de televisión RT-Francia, Putin dijo estar dispuesto a tender una mano a Trump para evitar que EE UU abandone el Tratado de limitación de armas nucleares de alcance medio, Intermediate Nuclear Forces Treaty (INF), que firmaron en 1987 los presidentes norteamericano y soviético, Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov. «Estamos dispuestos al diálogo, aunque no somos nosotros quienes abandonamos el Tratado INF, son los estadounidenses los que planean hacerlo», aseguró.

Según el diario ruso 'Moskovski Komsomólets', «el Elíseo hizo todo lo posible para evitar que Putin y Trump se reunieran». Ambos mandatarios se dieron un afectuoso apretón de manos al comienzo de los fastos, pero tampoco allí pudieron mantener conversación alguna. Entre los dos presidentes había tres personas en la primera fila de la bancada: Macron, su esposa y Merkel. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que durante la ceremonia no pudieron relacionarse. Quedaba solo la comida, pero también allí se sentaron en lugares diferentes. Pese a ello, Putin dijo al final que sí pudo mantener un breve intercambio de palabras con Trump. La presidencia rusa, no obstante, aclaró después que en ese «breve» encuentro no se habló del tratado de desarme INF. Lo que sí hicieron fue citarse «para mantener una reunión más prolongada» en la cumbre del G20 en Buenos Aires.