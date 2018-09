Kim promete rebajar su amenaza nuclear Kim Jong-un y Moon Jae-in, durante una exhibición de gimnasia en el estadio May Day de Pyongyang. :: AFP El dictador norcoreano acepta avanzar en el desmantelamiento supervisado de varias instalaciones, pero solo si EE UU mueve ficha ZIGOR ALDAMA SHANGHÁI. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:31

Justo cuando la tercera cumbre intercoreana parecía que se iba a quedar en un catálogo de sonrisas y de abrazos, ayer Kim Jong-un y Moon Jae-in sorprendieron con varios avances en la cuestión más peliaguda: la desnuclearización de Corea del Norte. En una revelación inesperada, Kim anunció que está dispuesto a desmantelar permanentemente las instalaciones en las que se prueban los motores de los misiles balísticos intercontinentales y también la plataforma de lanzamiento de estos proyectiles, así como el complejo nuclear de Yongbyon. Además, aceptará hacerlo bajo la supervisión de observadores internacionales.

Pero el suyo no es un gesto incondicional. Esos pasos hacia la paz están condicionados a que Estados Unidos dé otros recíprocos. Pyongyang exige a Washington que ofrezca garantías creíbles de que no hostigará al régimen comunista, algo a lo que Trump también se comprometió durante la histórica reunión que protagonizó con Kim en Singapur el pasado 12 de junio. En cualquier caso, ayer Kim no dio más detalles sobre qué condiciones tiene que cumplir la superpotencia americana para que él inicie el proceso de desnuclearización.

Visita a Seúl

LA CLAVELos líderes de las dos Coreas acuerdan presentar una candidatura conjunta para los Juegos de 2032

Lo que sí dejaron claro los dos dirigentes es que Kim tiene intención de visitar Seúl, algo inédito, y Moon añadió que esa visita se producirá este año. Además, los líderes de ambas Coreas acordaron presentar una candidatura conjunta para organizar los Juegos Olímpicos de 2032, y continuar estrechando lazos comerciales y económicos. Para eso último será vital la reapertura de los enlaces ferroviarios y de carreteras, así como la puesta en marcha del polígono industrial conjunto de Kaesong, que fue clausurado en 2016 tras un aumento de la tensión entre los dos países divididos por el paralelo 38. «Norte y Sur se comprometen a crear en la península coreana un lugar de paz libre de amenazas y de armas nucleares, y a progresar rápidamente para alcanzar este fin», afirmaron los dos mandatarios en un comunicado conjunto.

Además, como subrayó la agencia Yonhap, Kim se ha mostrado sorprendentemente humilde durante la visita de Moon. Primero se disculpó porque la residencia en la que se aloja el presidente surcoreano podría parecerle «un poco cutre» si se compara con otras en las que descansa por el mundo, y, luego, después de mostrarse admirado por el tren de alta velocidad surcoreano, admitió que «mostrar el Norte a la gente del Sur resultaría embarazoso». Así que, ahora, la pelota está en el tejado de Trump, que ayer se limitó a comunicar su satisfacción en Twitter. Tendrá que hacer bastante más si quiere llevar a buen puerto las negociaciones que se avecinan.