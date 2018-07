Prisión preventiva para el agresor del autobús alemán La policía vigila el autobús donde se produjo el ataque. :: afp M. MOLINOS BERLÍN. Domingo, 22 julio 2018, 00:16

El hombre de 34 años que dejó el viernes diez heridos en un ataque en un autobús en Lübeck (norte de Alemania) ingresó ayer en prisión preventiva por un presunto delito de intento de homicidio. Las causas del ataque continúan siendo un misterio. El detenido se ha negado a cooperar con la policía, que investiga en todas direcciones pero asegura que no tienen ningún indicio de que se trate de una acción terrorista.

El agresor, de nacionalidad alemana pero orígenes iraníes, compareció ayer ante la justicia. Pero no quiso testificar para aclarar los motivos de su acción y asumir o rechazar los cargos que se le imputan. El juez instructor decretó su ingreso en prisión preventiva. Varios medios locales apuntaron, basándose en testimonios de su entorno, que el arrestado sufre trastornos de personalidad. El abogado defensor señaló en declaraciones a la televisión n-tv que tiene problemas psicológicos, posiblemente «esquizofrenia paranoide». No obstante, los investigadores no se han pronunciado sobre este extremo.

En un comunicado conjunto, la Fiscalía y la Policía de Lübeck explicaron que se investiga al agresor por un presunto intento de homicidio. A su juicio, las lesiones corporales que ocasionó a varios viajeros con un cuchillo de cocina, la agresión al conductor y el intento de provocar un incendio en el autobús apuntan hacia ese delito. Con sus acciones, agregaron, el sospechoso «daba por descontada» la muerte de alguno de los 70 pasajeros que ocupaban en aquellos momentos el autobús.

La fiscal de Lübeck Ula Hingst recalcó el viernes que los investigadores no tienen «nada que apunte hacia un trasfondo terrorista. Las causas están abiertas e investigamos en todas direcciones. Pero no tenemos ningún indicio de que se trata de un acto terrorista».

El ataque se produjo a primera hora de la tarde, en un autobús articulado de la línea 30 de Lübeck. El vehículo circulaba bastante lleno ya que se dirigía a Travemünde, donde ese día comenzaban unas populares fiestas locales. Entonces, el conductor observó por el retrovisor interior que una persona estaba tratando de prenderle fuego a su mochila. Detuvo rápidamente el vehículo, abrió las puertas y se dirigió hacia el hombre, que sin mediar palabra le propinó un puñetazo en la cara. A continuación, el agresor empuñó un cuchillo de cocina y atacó de forma indiscriminada a los pasajeros que estaban a su alrededor. El agresor salió entonces del vehículo, pero entre varios pasajeros lograron reducirle.

Seis viajeros del autobús recibieron cuchilladas, mientras que otros cuatro cayeron al suelo al ser empujados o tratar de apartarse. Cinco personas tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario cercano, tres de ellas en estado grave. El responsable de Interior en Schleswig-Holstein aseguró que por precaución se ha reforzado el dispositivo de seguridad para las fiestas de Travemünde.