El príncipe heredero se sacude las sospechas El heredero saudí, Mohamed bin Salmán, durante la segunda sesión del foro económico de Riad. :: giuseppe cacace / afp Bin Salmán aprovecha el entorno amable del foro económico de Riad para prometer que colaborará con Turquía para aclarar el crimen de Khashoggi MARWA RASHAD RIAD. Jueves, 25 octubre 2018, 00:41

El poderoso príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, prometió ayer que los asesinos del periodista Jamal Khashoggi serán llevados ante la justicia, en su primera intervención pública desde el crimen cometido en el consulado del reino en la ciudad turca de Estambul. Con tono desafiante, el hijo favorito del rey eligió el escenario entregado del foro económico de Riad para asegurar que la indignación mundial por la eliminación del columnista crítico no hará descarrilar el camino de reformas por el que asegura conducir a la potencia petrolera.

«Demostraremos al mundo que los dos gobiernos (de Arabia Saudí y de Turquía) están cooperando para castigar a cualquier criminal, a cualquier culpable, y que la justicia prevalecerá», añadió entre grandes aplausos el futuro monarca sólo un día después de que el presidente turco exigiera a Riad mayor colaboración para aclarar el asesinato de Khashoggi y localizar su cadáver. Ayer hablaron por teléfono Bin Salmán y Recep Tayyip Erdogan por primera vez en esta crisis diplomática entre ambos países. «Sin duda, la cooperación actual con el Gobierno turco es única y muchos están intentado usar este doloroso asunto para crear una fractura», vaticinó. Eso no sucederá mientras «haya un rey llamado Salmán bin Abdulaziz, un príncipe heredero llamado Mohamed bin Salmán en Arabia Saudí y un presidente en Turquía llamado Erdogan», remató el momento lírico.

El designado como sucesor en Arabia Saudí se refirió al asesinato del columnista de 'The Washington Post' como «incidente odioso» y abordó el asunto relajado. «Este incidente fue realmente doloroso para todos los saudíes. Y es doloroso para cada ser humano en todo el mundo, es un incidente odioso que no puede ser justificado», dijo. La traducción oficial en inglés del discurso utilizó el término 'crimen' en lugar de la palabra 'incidente' pronunciada en árabe por el príncipe.

Las buenas palabras de Bin Salmán hacia Turquía chocan con la obstrucción saudí a la investigación que denuncian las autoridades de Ankara. Continuas filtraciones a medios de comunicación cercanos al Gobierno turco señalan al príncipe heredero como instigador del asesinato del periodista disidente. Y ayer uno de los muchos asesores del presidente, Ilnur Cevik, se vació en una columna del diario 'Yeni Birlik' en la que sostenía que el hijo favorito del rey Salmán «tiene sangre en las manos».

Colaboradores

«Es una desgracia (el crimen de Khashoggi) que lleva de todas las maneras al príncipe heredero Mohamed bin Salmán. Al menos cinco miembros del equipo de ejecución son estrechos colaboradores de Bin Salmán y gente que no habría actuado sin su conocimiento», dejó escrito Cevik. «Incluso si el presidente de EE UU Trump lo salva, a los ojos del mundo es una persona cuestionable con sangre de Khashoggi en las manos». Algunos analistas, que el martes sostenían que Erdogan se había arrugado al no mencionar siquiera a Bin Salmán, encontraron que el duro artículo venía a llenar ese vacío.

En un aspecto puede exagerar el analista turco, porque Trump, en las últimas horas, no parece dispuesto a 'salvar', al menos de la crítica pública, a una dirigente con el que la Administración de Estados Unidos y la familia del presidente mantienen lazos muy estrechos. En una entrevista con 'The Wall Street Journal', el mandatario no dudó en considerar que, si Bin Salmán gobierna de facto en Arabia Saudí, sería el responsable último de las acciones de sus cercanos colaboradores.

Trump, ya enterado de las pruebas de lo ocurrido el fatídico día 2 en el Consulado saudí de Estambul por la directora de la CIA, Gina Haspel -que viajó el lunes a Turquía-, se jactó de haber preguntando directamente al príncipe si conocía de antemano los planes de asesinato. El acusado por la comunidad internacional lo negó y atribuyó el crimen a «niveles inferiores». «Quiero creerle, realmente quiero creerle», zanjó el presidente de Estados Unidos.