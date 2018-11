La primera ministra contempla por primera vez la posibilidad de continuar en la Unión I. GURRUCHAGA LONDRES. Viernes, 16 noviembre 2018, 01:03

Los negociadores de la Comisión Europea no han especulado sobre qué ocurriría en el caso de que el Parlamento de Londres rechace el Acuerdo de Retirada británica, tras su previsible aprobación, el día 25, por el Consejo Europeo. Theresa May mantenía hasta ahora que, en el caso de que el acuerdo sea rechazado, Reino Unido abandonará la UE igualmente sin más negociaciones. Una salida así crearía trastornos a las dos partes, a ciudadanos y a empresas. Y no parece posible que la mayoría en este Parlamento acepte esa conclusión sin un fuerte enfrentamiento con el Ejecutivo. Además, tras el fracaso May se alinearía con los furibundos 'brexiters' que desean marcharse sin acuerdo o simplemente les entregaría los bártulos. La salida sin más, tras un voto negativo, parece absurda.

La primera ministra reiteró ayer en el Parlamento algo que había dicho por primera vez en la noche del miércoles, en un breve discurso al término de la reunión del Gabinete que dio su visto bueno al acuerdo. «Cuando la limpias de los detalles, la elección que tenemos es clara: este acuerdo, marcharnos sin acuerdo o que no haya 'brexit'».

May nunca había contemplado antes la posibilidad de que se interrumpa el 'brexit' y se ha opuesto tajantemente a la convocatoria de un segundo referéndum. La novedad ha sido anotada. Un diputado laborista, Chris Leslie, le preguntó qué preparativos ha hecho el Gobierno, además de para una salida sin acuerdo, ante la posibilidad de que el 'brexit' se detenga. La primera ministra mostró sorpresa.

Hay cuestiones legales y constitucionales sin resolver sobre las formas del voto de los diputados, sobre la posibilidad de hacer enmiendas a la ley del acuerdo, sobre la fuerza que tendría una decisión de los Comunes de ordenar al Gobierno que adopte tal o cual rumbo de renegociación.