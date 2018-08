Presión en la calle para forzar los registros a Cristina Fernández La expresidenta argentina acepta que entre en sus propiedades el juez que la investiga como miembro de una supuesta red de sobornos MARCELA VALENTE BUENOS AIRES. Jueves, 23 agosto 2018, 00:06

Tras una multitudinaria protesta contra la senadora y expresidenta Cristina Fernández, el Senado de Argentina se aprestaba anoche a autorizar un registro en su residencia en Buenos Aires y otros dos en propiedades de ella en la provincia de Santa Cruz a petición de la justicia federal, que investiga a Fernández como presunta jefa de una trama ilícita.

La solicitud había sido presentada por el juez Claudio Bonadío, que investiga la supuesta entrega de sobornos a Fernández cuando era presidenta. La sesión deliberativa fracasó en dos ocasiones este mes por falta de quórum pero esta vez el debate quedó habilitado después de que la expresidenta afirmara en un escrito que no tenía «ningún inconveniente» en que se permita el registro.

El pronunciamiento de Fernández se conoció el martes por la noche mientras se llevaba a cabo una movilización frente al Congreso para exigir que el Senado autorizara la medida judicial y que Cristina termine en prisión. «Devuelvan lo robado», gritaba la multitud y «Sí, se puede» coreaban también los asistentes, identificados con la alianza gubernamental.

Cristina asumió su escaño como senadora el pasado mes de diciembre y está protegida de una eventual detención por sus fueros. Bonadío ya había pedido su arresto anteriormente, en un caso por el presunto encubrimiento a los autores de un atentado ocurrido en Buenos Aires en 1994. El Senado se negó a proceder hasta que pese sobre la legisladora una sentencia firme.

Ahora el juez pide que se le autorice el registro de sus propiedades y todo parece indicar que así se hará. Lo que se discute son los límites de la medida. Hace diez días, el magistrado ordenó entrar en dos pisos en el edificio donde vive Fernández, en un operativo nocturno que convocó a los medios sin dar resultado alguno.

Con condiciones

En el escrito a los senadores en vísperas de la sesión, Fernández explicó que su aval a la medida no implica convalidar lo que considera una «cruzada persecutoria» por parte de Bonadío sino «terminar, de una vez por todas, con el 'show' alrededor de estos allanamientos sin fundamento». La senadora propuso que se discutan condiciones para el permiso, por ejemplo, que no se autorice a cámaras de televisión o fotógrafos en el interior de sus propiedades, que su abogado esté presente, que se protejan sus objetos personales -«que no se rompa nada», advirtió- y que un senador vigile este acuerdo.

El legislador oficialista Esteban Bullrich consideró inadmisibles las pretensiones de la expresidenta. Otorgarle alguna de esas exigencias, dijo, sería «creer que está por encima de la ley». «Los allanamientos son de determinada manera y hay que hacerlos así», dijo Bullrich.

Bonadío investiga un caso abierto a raíz del hallazgo de unos cuadernos manuscritos del chófer de un exfuncionario de Obras Públicas. En ellos el conductor aseguraba haber trasladado bolsos con dinero desde las casas y oficinas de empresarios a la residencia de Cristina y su esposo, el fallecido Néstor Kirchner, y a la Casa Rosada.