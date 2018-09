El presidente recoge a su hija del colegio en helicóptero

Sin mostrar empatía con la crisis y las exigencias oficiales de austeridad, el presidente Mauricio Macri fue filmado ayer cuando un helicóptero lo dejó a metros de la escuela a la que asiste su pequeña hija Antonia. La aeronave había sido adquirida hace algunas semanas por el Ministerio de Seguridad -no por Presidencia- para el combate del narcotráfico y la delincuencia, según informa ese departamento. No obstante, Macri sorprendió ayer a la niña, que asiste al Liceo Francés de Buenos Aires, en ese transporte. El helicóptero aterrizó en un área no habilitada para ese fin, un centro de rehabilitación para discapacitados que en estos días viven bajo la amenaza de una nueva bajada de sus pensiones.

El presidente se dirigió a una localidad de la provincia de Buenos Aires donde lo esperaba una pareja que abrió una pizzería hace apenas unas semanas. Macri y la niña simularon llegar por sorpresa, según registra el video que divulgó la Presidencia, aunque las cámaras lo esperaban dentro del local de los osados que abrieron su negocio en plena recesión, según destacó Macri ante ellos.

El mandatario ya había sido cuestionado durante su paso por Estados Unidos. Allí se reunió con banqueros, con analistas financieros, con la titular del FMI, Christine Lagarde y asistió a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En esa misma ciudad Macri fue homenajeado con el premio 'Ciudadano Global 2018'. El galardón le fue entregado durante un banquete en el que el presidente hizo alarde de ser un gran bailarín y exageró el aprecio hacia la titular del FMI. «Hemos empezado una gran relación ya desde hace unos meses y espero que funcione muy bien y lleve a que todo el país termine enamorado de Christine», dijo desde el escenario tras recibir el premio.