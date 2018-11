El presidente se dice dispuesto a cerrar la frontera con México Viernes, 23 noviembre 2018, 00:46

Donald Trump aprovechó ayer su felicitación a los militares de EE UU por la fiesta de Acción de Gracias para reiterar que no permitirá que nadie entre al país ilegalmente y anunciar que, para evitarlo, está dispuesto a cerrar «toda» la frontera con México si considera que «en el otro lado no hay control». Desde la tranquilidad de un salón de su club privado de Mar-a-Lago, en Florida, el presidente habló por teleconferencia con varios mandos destinados en misiones en el extranjero para agradecerles su «valioso» servicio en favor de un país «seguro, fuerte y libre». Se había especulado con que anunciaría una visita a alguna de las zonas donde EE UU tiene desplegadas tropas. No lo hizo y sólo respondió con un «quizá nos veamos pronto por ahí» a las cada vez más numerosas críticas que recibe por no haber encontrado una sola ocasión en sus dos años de mandato para acercarse a los militares desplazados.