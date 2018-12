Preocupación por la decisión de Kosovo de crear un Ejército propio La OTAN expresa su malestar a Pristina por adoptar una medida inoportuna que Serbia considera «ilegal» y denuncia ante la ONU IVIA UGALDE Sábado, 15 diciembre 2018, 00:28

«A partir de este momento tenemos un Ejército oficial de Kosovo. Esta votación marca una nueva época para nuestro Estado. ¡Felicitaciones!». Con ese tono exultante, el presidente del Parlamento, Kadri Veseli, daba la bienvenida ayer a la creación de unas fuerzas armadas propias en la exprovincia serbia. Un paso «histórico» que para las autoridades de Pristina sella simbólicamente la independencia que autoproclamó hace una década y que países europeos como España no reconocen.

La votación salió adelante por unanimidad, con apoyo de 107 diputados, menos los diez de la minoría serbia que boicotearon la sesión. La de ayer era la segunda ley a la que se da luz verde para contar con Ejército. La primera norma fue la creación de un Ministerio de Defensa, a lo que le ha seguido este segundo texto, que modifica el mandato de las Fuerzas de Seguridad de Kosovo (KSF), que tenían fundamentalmente una función de protección civil. Ahora solo falta decidir cómo se organizará el nuevo cuerpo militar.

La idea de que Kosovo tenga sus propias fuerzas armadas cuenta con el respaldo explícito de EE UU, pero no así de la OTAN, que no ocultó su malestar. «Lamento esta decisión a pesar de las preocupaciones mostradas», afirmó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, contrariado porque Pristina ha decidido seguir adelante con sus planes a pesar de que el organismo le advirtió de que éste no era un buen momento. No en vano, la tensión con Belgrado es máxima tras meses sin diálogo entre las partes y luego de establecer una barrera aduanera a todos los productos serbios.

Consejo de Seguridad

Como era de esperar, la decisión del Parlamento de Kosovo hizo saltar de inmediato las alarmas a las autoridades serbias, para la cuales el Ejército que quiere crear la exprovincia es «una formación ilegal armada ocupadora». Por eso, el ministro de Exteriores, Ivica Dacic, anunció que pedirá una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la cuestión porque «atenta contra las normas internacionales». «Es la amenaza más directa a la paz y estabilidad en la región y a la seguridad del pueblo serbio que vive en Kosovo y Metohija», dijo.

Stoltenberg dejó claro que la OTAN «reexaminará» su papel en Kosovo. Se refería, en concreto, a la KFOR, la fuerza internacional compuesta por 4.650 efectivos que bajo estandarte de la Alianza vela por la seguridad de la exprovincia. Allí están desplegados desde el fin de la guerra de 1998-1999 entre serbios y los albanokosovares, que dejó más de 13.000 muertos. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, por su parte, advirtió de que «la UE espera que Kosovo continúe ateniéndose a sus obligaciones» para garantizar la paz.

Las KSF tienen actualmente 2.500 miembros y se prevé que para la conformación de las fuerzas armadas el número pase a los 5.000, a los que se sumarán 3.000 reservistas. Serían menos de un tercio de los 30.000 soldados con los que cuenta Serbia.