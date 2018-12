La 'premier' deja un vacío que llenan las conspiraciones El extraño viaje de la jefa del Gobierno británico después de cancelar la votación del Acuerdo de Salida desorienta en el Parlamento ÍÑIGO GURRUCHAGA CORRESPONSAL LONDRES. Miércoles, 12 diciembre 2018, 00:24

«La primera ministra ha desaparecido y nadie nos dice cuándo se votará». El líder laborista, Jeremy Corbyn, guiaba en el Parlamento un debate sobre la cancelación del voto del Acuerdo del 'brexit', que debía celebrarse ayer, y la Cámara de los Comunes, con una pequeña minoría de diputados conservadores presente, mostraba su impotencia. Theresa May recorría capitales europeas sin que nadie, según lo expresado a lo largo de tres horas de debate, espere nada de su gira. Corbyn es alentado por otros partidos de la oposición a iniciar una moción de censura, pero los laboristas creen que podría dar a May un nuevo impulso, porque los unionistas norirlandeses y la inmensa mayoría de los escaños conservadores rechazarían la moción para no provocar unas elecciones generales. La mano derecha de Corbyn, John McDonnell, dice que estudian la oportunidad de la moción día a día.

Algunos conservadores quieren sin embargo derribar a May. Ha regresado la cuenta de cartas dirigidas por diputados al presidente del Comité 1922, sir Graham Brady, que debe iniciar un proceso electoral en el grupo parlamentario cuando recibe 48. Se especula sobre el número alcanzado, teniendo en cuenta que Brady no puede anunciar si se ha llegado al umbral mientras la jefa de Gobierno esté en el extranjero. Hoy se irá a Irlanda. En el debate promovido por los laboristas, diputados importantes en favor de la permanencia, como el laborista Hilary Benn y el 'tory' Dominic Grieve, intentaban articular cómo el Parlamento puede tomar control de los próximos pasos. Exigían que May regrese a la Cámara la próxima semana y permita un voto sobre lo que haya logrado para hacer más aceptable el Acuerdo. Y entonces se podrían votar enmiendas señalando una dirección.

Pero esta ya no es una Cámara de grupos parlamentarios sino de facciones, según el más veterano diputado, el conservador Kenneth Clarke. Mientras Benn o Grieve quieren urgencia para orientar el actual desconcierto hacia el ingreso en el Área Europea de Libre Comercio o un segundo referéndum, a otros diputados les indigna la burla de May porque quieren derrotar el Acuerdo para establecer una relación con la UE como la de Canadá o marcharse sin más.