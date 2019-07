Pompa británica para halagar a Trump

Un banquete ofrecido por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham es un despliegue de artesanías preciosas. Cristalería y porcelana, candelabros, centros florales, música de cámara mientras los 170 invitados van tomando asiento en la mesa oficial en forma de herradura. Gaiteros acompañan la retirada posterior de los comensales hacia el salón palaciego donde se les ofrece café y petit-fours.

El menú de salmón, venado, pastel de manzana y frutas sigue los patrones establecidos por August Escofier para la cocina de los grandes hoteles en el principio del siglo XX. Al cabo de hora y media, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quizás sintió la satisfacción de haber llevado a todos sus hijos adultos hasta esta cumbre de la pompa aristocrática y ya en su residencia, la del embajador de Estados Unidos en Reino Unido, pudo desabotonarse el frac y pedir al fin una hamburguesa.

No todos los presidentes de Estados Unidos han sido invitados a una visita de Estado y quienes fueron agasajados con la sucesión de ceremonias en las que la corona es protagonista recibieron ese reconocimiento al final de sus mandatos. Trump, que provoca opiniones tan contrapuestas, fue invitado por Theresa May en los primeros compases de su relación con un presidente cuyo apoyo necesitaba, para compensar debilidades diplomáticas en la transición hacia el 'brexit'.

LAS CLAVESEl presidente no dormirá en Buckingham porque está en obras y no paseará en carroza por seguridad Theresa May invitó a Trump en busca de su apoyo en la complicada transición hacia el 'brexit'