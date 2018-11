POLÍTICA ATASCADA

Una semana es mucho tiempo en la política», dijo una vez el primer ministro del partido Laborista Harold Wilson. Sin embargo, las últimas cuarenta y ocho horas parecen una eternidad en Westminster, ya que el sistema político británico se enfrenta con su crisis constitucional más grave desde la Segunda Guerra Mundial. El miércoles por la noche, la primera ministra actual, Theresa May, compareció ante la prensa después de una reunion de cinco horas con sus ministros del Gabinete. May estaba cansada pero tenía confianza. Dijo que, por fin, sus colegas estaban de acuerdo con su plan para un 'brexit' «blando», fruto de casi dos años de negociaciones duras y tensas con Michel Barnier y la Comisión Europea.

Pero la unidad no duró ni un solo día. A la mañana siguiente, dos miembros más de su Gabinete se unieron a la larga lista de ministros que se han marchado de su Gobierno debido a sus desacuerdos con sus planes para el 'brexit'. Las dimisiones han dejado la política de May hecha pedazos y su posición como primera ministra más vulnerable que nunca. La clave de la pregunta es «¿qué sucede ahora?». Esta es, quizá, la única pregunta en el proceso del 'brexit' a la que hay una respuesta unánime pero no es alentadora: 'no se sabe y nadie puede saberlo'. Si May no puede ni siquiera mantener la unanimidad de su propio Gabinete, es imposible que sus propuestas sean aprobadas por la mayoría de los diputados en la Cámara de los Comunes.

El problema es que no existe una alternativa viable ni para sustituir a May como primera ministra ni para sus propuestas sobre el 'brexit'. Sin duda, el núcleo duro de los 'brexiteers', unos 60 diputados dentro del partido Tory, insistirá en que May dimita. Pero ellos no tienen otro candidato con la capacidad de unir al grupo parlamentario. Como dice el viejo adagio de la política, 'no se puede derrocar a alguien con nadie'.

Y en cualquier caso, un cambio de cabeza no resolverá el problema fundamental: simplemente no hay mayoría en el Parlamento para ninguna de las propuestas sobre el 'brexit'. Solo hay mayorías en contra de cualquier propuesta hecha por cualquiera de los grupos en el Parlamento. El sistema político y legislativo de Reino Unido está completamente atascado en un callejón sin salida. Ahora hay dos rutas para ir adelante, pero es poco probable que ninguna de las dos garantice una solución. Una sería que May, o quienquiera que sea en Downing Street, convocara elecciones generales para renovar su mandato. Pero hay poco apetito en el partido Tory para dejar la puerta de Downing Street abierta al partido Laborista y a Jeremy Corbyn.

La segunda opción es que May convoque un segundo referéndum, un voto popular, para aprobar sus propuestas para un 'brexit' o permanecer en la UE. Y en cualquier caso, a los británicos no les queda mucho tiempo antes de la fecha de la salida, el 29 de marzo. El reloj corre. Paradójicamente, si una semana es mucho tiempo en política, los próximos cuatro meses les podrían parecer mucho menos.