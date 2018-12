La policía egipcia mata a 40 «terroristas» tras el ataque a turistas en Guiza Las fuerzas de seguridad trasladan el autobús atacado. :: afp La Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del atentado que acabó con la vida de tres viajeros vietnamitas y su guía R. C. Domingo, 30 diciembre 2018, 00:31

el cairo. Las fuerzas de seguridad de Egipto abatieron ayer a 40 presuntos «terroristas», al día siguiente de un atentado contra un autobús de turistas vietnamitas, el primero desde hace más de un año en un país que ha convertido la lucha «antiterrorista» en una prioridad. En el atentado del viernes, tres turistas vietnamitas y su guía egipcio murieron a causa de la explosión de una bomba de fabricación casera cuando su autobús pasaba cerca de las pirámides de Guiza, en la periferia suroeste de la capital egipcia.

La Fiscalía general indicó que se abrió una investigación sobre este ataque, que dejó también heridos a otros once viajeros y al conductor del vehículo. Ayer, el Ministerio del Interior anunció que se habían llevado a cabo incursiones en la región de Guiza y en el Sinaí del Norte (este), donde está implantado el grupo yihadista Estado Islámico (EI), aunque no relacionó este operativo con el ataque del viernes, que no ha sido reivindicado.

«Cuarenta terroristas han sido abatidos», treinta de ellos en la región de Guiza y diez en el Sinaí del Norte, anunció el ministerio. «Planeaban una serie de agresiones contra las instituciones del Estado», así como contra el sector turístico, lugares de culto cristiano y las fuerzas de seguridad. Desde febrero, las fuerzas de seguridad dirigen una ofensiva contra el EI, en particular en la región de Sinaí del Norte, donde unos 500 yihadistas han sido ya abatidos según el Ejército.

La portavoz de Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, pidió al Gobierno egipcio que se «castigue severamente» a los autores del atentado. Según Saigon Tourist, la agencia que organizó el viaje, el grupo atacado se dirigía a un restaurante para cenar en el momento del atentado. Responsables de la compañía se desplazarán a El Cairo. El ministro de Turismo egipcio anunció que estaba en contacto con la Embajada de Vietnam para «facilitar los procedimientos de viaje de las familias de heridos que quieran trasladarse a Egipto».