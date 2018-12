Polémica por un supuesto insulto de Corbyn a May Jueves, 20 diciembre 2018, 00:32

La Cámara de los Comunes británica acogió ayer una polémica porque el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, aparentemente calificó de «mujer estúpida» a Theresa May. Varios diputados conservadores aseguraron que habían escuchado cómo el líder de la oposición utilizó este insulto tras un intercambio dialéctico con la jefa del Gobierno. Por ello, pidieron al presidente de la cámara, John Bercow, que amonestara a Corbyn. Fuentes próximas al laborista, sin embargo, negaron que se refiriera a May y precisaron que lo que dijo es «gente estúpida», en referencia a los tories por sus intentos de minimizar la crisis del 'brexit'. No obstante, algunos expertos en lectura de labios corroboraron que llamó «estúpida» a la 'premier'.