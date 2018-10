May pide a los suyos unidad ante el 'brexit' Theresa May sale al estrado al ritmo de la canción 'Dancing Queen', de ABBA, en el cierre de la conferencia del Partido Conservador en Birmingham. :: Oli SCARFF / afp La primera ministra británica sale airosa de la conferencia conservadora y sin aclarar nada sobre la desconexión con la UE ÍÑIGO GURRUCHAGA BIRMINGHAM. Jueves, 4 octubre 2018, 00:12

Theresa May cerró la última asamblea conservadora antes de que Reino Unido se escinda de la Unión Europea sin ofrecer claridad sobre la negociación pero presentado una lista de objetivos que parecen incompatibles con la opinión reiterada por dirigentes de la UE. Sin embargo su llamamiento a la unidad ante el riesgo de un Gobierno laborista o un segundo referéndum fue bien recibido.

May quiere comercio de bienes sin fricciones fronterizas, capacidad de firmar acuerdos comerciales con otros países, impedir que Irlanda del Norte «quede para todos los efectos como parte de la unión aduanera de la UE», al evitar más controles en la frontera. Pero afirma que «no hay un acuerdo simple de libre comercio que pueda lograr eso, incluso usando la más avanzada tecnología». «Hay otra razón por la que debemos unirnos», dijo Theresa May a la asamblea 'tory'.

«Estamos entrando en la fase más dura de la negociación. Ya visteis en Salzburgo (cuando los líderes europeos rechazaron su propuesta) que defiendo a Reino Unido. Lo que proponemos es un gran reto para la UE. Pero, si seguimos juntos y nos mantenemos firmes, sé que podemos obtener un acuerdo», dijo.

LA CLAVEEl partido reconoce como riesgos la posibilidad de un segundo referéndum o de un Gobierno laborista

Ante el rechazo de su propuesta 'Chequers', porque Bruselas percibe posibles ventajas para sectores de Reino Unido y rechaza un complejo mecanismo de recaudación de IVA y control aduanero con una tecnología que no existe, se ha aireado esta semana que May estaría abierta a una propuesta de extensión de la permanencia británica en la unión aduanera.

Se establecerían también controles de bienes entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte para asegurarse de que cumplen las regulaciones del mercado común cuando entran en la isla de Irlanda. Resolverían el problema de la frontera entre las dos Irlandas, pero el Partido Democrático Unionista (DUP) ha rechazado controles adicionales a los existentes entre su provincia y el resto de Reino Unido.

El DUP pidió el voto por la marcha de la UE, formó parte de una extraña trama de financiación de la campaña investigada por la Comisión Electoral; su líder, Arlene Foster, ha elogiado esta semana en Birmingham la visión del 'brexit' de Boris Johnson y ha dicho que el Acuerdo de Viernes Santo «no es sacrosanto». La región no tiene Gobierno pero sus diputados en Londres son esenciales para May. En esta deriva del 'brexit' y de su negociación -de una complejidad técnica que desborda a políticos o periodistas no especializados, y a la casi totalidad de la población- los conservadores están divididos entre el pragmatismo de May, cuyas propuestas no pueden llevar a un acuerdo plenamente satisfactorio, y el idealismo 'brexiter' de un Boris Johnson.

Danza y desafío

La líder actual ofreció lo mejor y lo peor de su personalidad para asentar su futuro. Se rió de sí misma bailando en su salida al estrado, tras ser ridiculizada por su manera de bailar en un viaje a Sudáfrica, y advirtió que podría toser de nuevo -el año pasado las toses convirtieron su discurso en un drama- porque había pasado la noche pegando firmemente el escenario (el año pasado cayeron al suelo varias piezas).

Entre frecuentes toses anunció una liberación de las restricciones a la autonomía fiscal de los ayuntamientos para que puedan construir más viviendas, el problema quizás más acuciante en el país. Pero en su largo discurso pronunció múltiples generalizaciones sin contenido concreto y con débil reclamo emocional.

Un diputado conservador asociado a los más ardientes 'brexiters' anunció antes del discurso que ha remitido una carta al Comité 1922 para forzar la elección de nuevo líder. Hacen falta 48 para que ese comité de parlamentarios esté obligado a convocar un voto de confianza en la líder entre los 314 diputados. El avance o difuminación de esta maniobra en vísperas de la cumbre europea será un diagnóstico del estado anímico del grupo conservador.