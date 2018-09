El Papa toca las llagas de los totalitarismos Un grupo de religiosas reciben alborozadas a Francisco durante un encuentro en la catedral de Kaunas, la segunda ciudad lituana. :: efe Francisco advierte en Lituania sobre el auge de los extremismos que pretenden «aniquilar al otro» y recuerda a las víctimas del Holocausto DARÍO MENOR VILNA. Lunes, 24 septiembre 2018, 00:49

El papa Francisco se topó ayer de frente con el horror producido por los totalitarismos. Lo vio cara a cara en un lugar de infausta memoria para generaciones de lituanos: el Museo de la Ocupación y la Lucha por la Libertad, el nombre con que se conoce desde 1992 al edificio donde tenía su sede en Vilna el KGB, los servicios secretos soviéticos. Es un lugar infame, pues antes de convertirse en el símbolo de la represión había sido utilizado por la Gestapo durante los años de ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Jorge Mario Bergolio visitó las celdas (algunas de 60 centímetros cuadrados) y el lugar donde se llevaban a cabo los fusilamientos de los opositores al régimen soviético y rezó por las más de 1.000 personas que fueron torturadas y perdieron la vida entre sus paredes.

Entre ellos hay dos obispos considerados mártires por la Iglesia. La misma suerte pudo correr el prelado que acompañó ayer al Papa por los pasillos y escaleras del edificio. Se trata del jesuita Sigitas Tamkevicius, arzobispo emérito de Kaunas, detenido en 1983 por atreverse a publicar una revista en la que denunciaba la persecución soviética a la Iglesia en Lituania. «Estuve ocho meses detenido en la sede del KGB. Durante ese tiempo me sometieron a unos 60 interrogatorios que a veces duraban hasta siete horas», recordaba ayer sin querer evocar los «recuerdos negativos» y quedándose con los positivos. «No perdí la confianza en Dios. Me daba mucha fuerza saber que había gente fuera rezando por mí».

A Tamkevicius le condenaron por distribuir propaganda antisoviética a 6 años de prisión y a 4 años de trabajos forzados, que cumplió en parte en los Urales y en Siberia. Fue liberado con la caída de la URSS. «Si llego a saber hace 35 años que un Papa iba a visitar ese lugar, mi vida habría sido más fácil entonces. No me arrepiento de nada de lo que hice, aunque tal vez lo volvería a hacer de otra manera. Pero no fue fácil, porque estaba todo lleno de colaboradores del KGB».

LA CLAVE El arzobispo de Kaunas, víctima de la persecución soviética, guió la visita papal al horror totalitario

Francisco presentó como un ejemplo de resistencia ante los totalitarismos a Tamkevicius, de 79 años y que fue presidente del episcopado lituano tras recobrar su libertad. Dijo que muchos eclesiásticos del país eran «hijos de mártires» y pidió mantener fresca la memoria sobre los horrores vividos en esta tierra durante el siglo XX para evitar así repetir los errores del pasado.

Un peligro real

Durante la misa que presidió ante más de 100.000 personas en Kaunas, la segunda ciudad más importante del país, advirtió que había que estar atentos para que las nuevas generaciones no se dejen llevar por los «cantos de sirena» y simpaticen con los extremismos. Se refería así de forma implícita al auge de las formaciones de ultraderecha en algunas naciones europeas. Constituye un peligro real según Francisco, que pidió alejar de «nuestros ambientes y nuestras culturas la posibilidad de aniquilar al otro, de marginar, de seguir descartando a quien nos molesta y amenaza nuestras comodidades».

Víctimas de los totalitarismos fueron también los alrededor de 200.000 judíos masacrados durante los años de la ocupación nazi en Lituania, el país en el que proporcionalmente más hebreos fueron asesinados de acuerdo a su población. Eran el 47% de los vecinos de Vilna, a la que se conocía como la 'Jerusalén del Norte' por sus 106 sinagogas. Al terminar la guerra sólo quedaban unos 2.000 judíos vivos. Coincidiendo con el 75 aniversario de la destrucción del gueto de la capital, que se cumplía ayer, Francisco pidió no olvidar aquel horror, algo que él mismo hizo al detenerse a rezar frente al monumento del antiguo gueto de Vilna que recuerda el Holocausto lituano.

«Hay algunos judíos que están volviendo a vivir en Lituania, pero son muy pocos», cuenta Theo Emil, que trabaja en el Museo del Holocausto de Vilna. «Hoy sólo hay una sinagoga abierta y en el gueto es imposible encontrar las huellas de la gente que estuvo allí recluida hasta que los asesinaron. No sólo fueron los nazis, pues algunos cristianos se sumaron a cometer masacres». También hubo quien se jugó la vida por salvar a los judíos, como prueba que haya 893 lituanos en la lista de Justos entre las Naciones del Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalén.