Ortega niega la represión en Nicaragua y acusa a EE UU de armar a la oposición R. C. Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:36

managua. A diferencia de lo que dicen los informes de organismos internacionales como la ONU y antiguas figuras sandinistas, el presidente Daniel Ortega tiene claro que no hubo, ni ha habido represión en Nicaragua. Así de rotundo lo afirma en una entrevista difundida ayer por Efe, en la que culpa a EE UU, y concretamente, «a la extrema derecha en Florida» de «organizar, armar y financiar a grupos» que vincula con el narcotráfico.

Para Ortega, las denuncias de personalidades como el escritor Sergio Ramínez -exvicepresidente sandinista y premio Cervantes que habla de más de 400 ejecuciones en tres meses- no son más que el relato de un «cuentista». Considera «una gran mentira» que se diga que el Ejecutivo ha disparado contra manifestaciones pacíficas y niega la existencia de grupos paramilitares vinculados al oficialismo.

«Hemos respetado los derechos humanos. Aquí no hay presos políticos. Los detenidos son por crímenes que han cometido contra el pueblo, no por sus ideas y su activismo», asegura el mandatario, convencido de que hay prensa libre y de que se está «distorsionando la realidad». No solo responsabiliza de ello a su propio hermano, y a Ramírez, sino también al obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Baez, a quien acusa de «mentir» sobre la tortura, «llevado por la pasión y el fanatismo».

Por si había dudas, Ortega descarta adelantar elecciones. «Es lo más absurdo que se ha planteado, sería sentar un precedente muy negativo que daría lugar a que en cualquier momento habría que hacer pasar un Gobierno cuando a la oposición no le gustara sus medidas», sostiene. Asimismo, asegura que él instó a un «diálogo de reconciliación», pero se convirtió en un «show» televisado. Además, tilda a los observadores de la ONU que expulsó recientemente del país de dar a Nicaragua «un tratamiento todavía de colonia o neocolonia».