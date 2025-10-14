LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gianni Infantino, presidente de la FIFA junto al máximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

¿Por qué el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en la cumbre de paz sobre Gaza?

El presidente del organismo internacional, amigo de Trump y que también acudió en 2020 a la firma en la Casa Blanca de los Acuerdos de Abraham, quiere «volver a llevar el fútbol a Gaza»

Alin Blanco

Martes, 14 de octubre 2025, 18:46

Comenta

La actualidad mundial de esta semana la marca la cumbre para la paz en Gaza que se ha celebrado en Egipto y que ha reunido ... a los principales líderes internaciones con Donald Trump, el destacado protagonista del acuerdo suscrito por Hamás e Israel. Entre los dirigentes de más de treinta países que asistieron en lunes a la firma solemne del pacto, figuraban dirigentes como Pedro Sánchez, Giorgia Meloni o Emmanuel Macron. Pero entre todos ellos se vió además a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien se movió como uno más en la escena, saludó al máximo mandatario de Estados Unidos e incluso se unió a la foto de familia junto al resto de mandatarios mundiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  2. 2

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  3. 3 El futuro corredor sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  4. 4 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y por su labor ejemplar
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6

    Windows 10 deja de tener soporte: esto es lo que debes hacer
  7. 7 Encuesta | ¿Qué opinas de la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar?
  8. 8 Detenido un menor en Calahorra por amenazar a su hermana y a su madre con un cuchillo
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10

    El permiso habitual en las empresas riojanas por la muerte de un familiar es de tres días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja ¿Por qué el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en la cumbre de paz sobre Gaza?

¿Por qué el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en la cumbre de paz sobre Gaza?