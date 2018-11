Nuevos informes sobre un acuerdo en el 'brexit' Theresa May. :: F. A / efe 'The Sunday Times' publica un 'plan secreto' para la desconexión, aunque guarda gran similitud con textos ya conocidos días atrás ÍÑIGO GURRUCHAGA LONDRES. Lunes, 5 noviembre 2018, 00:04

'The Sunday Times' publicó ayer un 'plan secreto' para el acuerdo entre Londres y Bruselas sobre los términos del 'brexit'. Para ser secreto, el contenido del plan se parece muchísimo a los fragmentos de acuerdo que publicaron durante toda la semana otros diarios británicos y medios irlandeses. De inflación de noticias sobre el desacuerdo se ha pasado al frenesí del acuerdo inminente. Las informaciones se producen en el momento en el que Michel Barnier debe evaluar si la posibilidad de un acuerdo satisfactorio es tal que merece la pena convocar al Consejo Europeo para formalizar la decisión al final de noviembre e iniciar el proceso de ratificación. No es la última fecha disponible y es evidente que esta semana seguirán las negociaciones.

'The Sunday Times' repite la idea de que ha habido aceptación de Bruselas de la permanencia del conjunto de Reino Unido a la UE para resolver el problema de la frontera en Irlanda y que ese hecho será registrado como parte del Acuerdo de Retirada, que es un documento con fuerza legal, a diferencia de la declaración sobre la futura relación comercial. La aceptación legal de un documento de ese tipo puede ser peliaguda para otros miembros de la UE, como España, interesados en defender los intereses de su industria pesquera, si Reino Unido se aparta del régimen de áreas y cuotas.

La inclusión de la unión aduanera en el Acuerdo de Retirada prejuzga la negociación del futuro acuerdo comercial. Otros aspectos del 'plan secreto' de 'The Sunday Times' son también irrelevantes. Dice que existirá una 'cláusula de salida' de la unión aduanera, para contentar a los 'brexiters', mientras que a lo largo de la semana se había publicado que los negociadores trabajan en una redacción que diga que Reino Unido permanecerá en la unión «si no se encuentra o hasta que se encuentre» una solución técnica que haga innecesaria la frontera. El dominical dice que, en estas circunstancias, la protección especial para Irlanda del Norte ya no es necesaria y no se incluirá. Otros diarios dicen que Bruselas aún insiste en incluirla. Y el supuesto 'plan secreto' añade que en el documento sobre el futuro acuerdo comercial no se descartará la posibilidad de que se llegue a uno parecido al firmado entre la UE y Canadá. Más que secreto, esto parece algo obvio.

Una prensa británica perdida en especulaciones desde hace meses por el estancamiento de la negociación en puntos infranqueables ha dado ímpetu a la idea de acuerdo en los últimos días. Varias noticias -como la existencia ya de un acuerdo sobre servicios financieros- han sido negadas oficialmente. Se especula también sobre si es una estrategia del entorno de May para elevar los ánimos nacionales y así achacar una posible decepción final a la terquedad de Bruselas.