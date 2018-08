Las nuevas guerras de Siria Un soldado controla el paso de Abu Duhur, por donde familias sirias vuelven a sus hogares. :: AFP El paradero de miles de desaparecidos y el regreso de millones de refugiados son los nuevos frentes ahora que callan las armas MIKEL AYESTARAN JERUSALÉN. Sábado, 25 agosto 2018, 23:57

Desde que Rusia entró de lleno en la guerra en septiembre de 2015, el Gobierno de Damasco ha ido recuperando terreno batalla a batalla y, a falta de la ofensiva en Idlib, tiene de nuevo bajo su poder la mayor parte del país. El escenario generado después de siete años de conflicto armado abre nuevos frentes que hasta ahora estaban eclipsados por los combates, como el paradero de los miles de desaparecidos en las prisiones del Gobierno o de los grupos armados de la oposición y el retorno de los millones de refugiados y desplazados a sus casas.

Desde hace más de un año Amnistía Internacional (AI) mantiene su llamamiento «al Gobierno sirio y a los grupos armados implicados en el conflicto» para que «revelen la suerte y el paradero de decenas de miles de personas víctimas de desaparición forzada o secuestradas». La organización opositora Syrian Network For Human Rights (SNHR), con sede en Londres, eleva a 81.652 el número de personas que han desaparecido en manos de las distintas agencias de seguridad del Gobierno entre marzo de 2011 y junio de 2018.

Esta misma organización, citando a los comités de reconciliación, comunicó el mes pasado que algunas familias afectadas empezaban a ser informadas sobre la suerte de sus seres queridos detenidos, muertos durante su paso por prisión. Fuentes oficiales consultadas en Damasco, sin embargo, niegan que se hayan producido este tipo de comunicaciones.

LA CLAVEMás de tres millones de personas han vuelto a sus hogares en zonas bajo el control del Gobierno

Al drama de los desaparecidos hay que añadir el reto que supone el regreso de los millones de sirios que han abandonado el país desde 2011. El ministro de Administración Municipal y jefe del Comité de Coordinación para el Retorno de Desplazados Sirios en el exterior, Hussein Makhlouf, calificó el regreso de los refugiados de «prioridad» para el Gobierno y anunció que «las puertas están abiertas».

El mandatario reveló que «más de tres millones de desplazados internos» ya habrían regresado a sus hogares en zonas que han vuelto bajo el control del Gobierno en las provincias de Alepo, Raqqa, Deir Ezzor, Damasco, Homs y Latakia. Una cifra que, según fuentes consultadas en la ONU, resulta muy complicado de contrastar.

Los planes de las autoridades sirias cuentan con el respaldo del vecino Líbano, donde los ministros alientan a los refugiados a volver a casa lo antes posible. Un aliento que se produce sin el visto bueno de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que defiende que «el riesgo para los civiles se mantiene en Siria y las actuales condiciones no son las adecuadas para llevar a cabo una repatriación voluntaria con seguridad y dignidad». Según las cifras del organismo internacional, hay 5,4 millones de refugiados sirios (de ellos 3,5 millones están en Turquía, 668.000 en Jordania y unos 976.000 en Líbano) y más de seis millones de desplazados internos.

Miedo a represalias

La falta de apoyo de Acnur no ha hecho cambiar de opinión a Líbano donde el ministro de Exteriores, Gebran Bassil, declaró a comienzos de semana que «las circunstancias en Siria han cambiado y hay muchas zonas seguras... no hay motivo para que los refugiados sigan aquí». Los libaneses no quieren que el éxodo sirio se cronifique como ha ocurrido con el de los palestinos y ya han abierto varios centros en el país para coordinar el retorno de sirios, una tarea en la que también participa de forma activa Hezbolá, el partido y milicia chií que ha sido un aliado clave del Ejército sirio en la guerra. Hasta el momento no hay cifras concretas y el regreso se traduce en la salida semanal de pequeños grupos. El miedo a las represalias y al servicio militar son un muro infranqueable para muchos refugiados.

Como con todo lo que ocurre en Siria, en el frente militar o diplomático, Rusia quiere jugar también un papel clave en este tema y por ello el ministro de Defensa, Serguei Shoigu, reveló que el regreso de los refugiados fue uno de los puntos que trataron los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump en la cumbre de Helsinki de julio. Los rusos informaron del envío a Washington de una propuesta para poner en marcha un plan de acción conjunto, que incluye el despliegue de equipos formados por personal ruso, estadounidense y jordano en Jordania y Líbano para coordinar los regresos. La previsión de Moscú es que 1,7 millones puedan volver en el futuro próximo.