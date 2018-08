La nueva guerra de un Estado Islámico sin califato Miembros de seguridad afganos escoltan a un grupo de supuestos milicianos, acusados de planear ataques. :: Ghulamullah Habibix / efe Un bombardeo de la aviación iraquí mata a 28 miembros del grupo que celebraban una reunión para preparar atentados suicidas durante el Eid MIKEL AYESTARAN CORRESPONSAL JERUSALÉN. Lunes, 20 agosto 2018, 00:03

Hace ocho meses que el grupo yihadista Estado Islámico (EI) perdió el califato que autoproclamó en el verano de 2014, pero la guerra en Siria e Irak no ha terminado. Un reciente informe de Naciones Unidas asegura que «entre 20.000 y 30.000 combatientes» permanecen en estos dos países y entre ellos «sigue habiendo un componente significativo de miles de terroristas extranjeros activos». Este estudio del organismo internacional alerta de que el EI «todavía es capaz de lanzar ataques dentro de Siria. No controla completamente ningún territorio en Irak, pero permanece activo a través de células durmientes» y destaca que miles de combatientes han logrado viajar hasta Afganistán. La semana pasada una operación suicida reivindicada por los seguidores del califa costó la vida a 34 estudiantes en el ataque a una academia en Kabul.

El Pentágono va un paso más allá que la ONU y, pese a que el presidente Donald Trump insiste en que Estados Unidos «ha librado a la región» del EI, alerta de que el grupo «está bien posicionado» para reconstruir su califato. En Siria los yihadistas lanzaron durante el fin de semana una ofensiva doble en Deir Ezzor, cerca de la frontera con Irak. Atacaron el pozo petrolífero de Omar, uno de los más grandes de Siria que fue reconvertido en base militar en octubre cuando lo ocuparon las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados de las milicias kurdo árabes de las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF, por sus siglas en inglés). Este yacimiento producía 30.000 barriles diarios antes de 2011. «Es el mayor ataque desde que se estableció la base», según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Desde la pérdida del califato la mayor parte de combatientes se concentran en la zona desértica que separa Irak de Siria y allí se produjo el viernes un bombardeo de la aviación iraquí que mató a 28 miembros del grupo que celebraban una reunión para preparar atentados suicidas durante el Eid, festividad del sacrificio que celebran a partir de mañana los musulmanes de todo el mundo, según revelaron desde Bagdad. A la inestabilidad en toda la zona fronteriza, hay que sumar la capacidad del grupo para realizar atentados, como demostró a finales de julio cuando asesinó a más 300 personas en Sueida, ciudad de mayoría drusa que ha permanecido desde el inicio de la guerra en la zona bajo control del Gobierno. El EI, cuyo santuario al sur del país estaba en la frontera con Israel, secuestró además a varios miembros de esta secta minoritaria del Islam a la que acusa de herejía y de colaborar con las autoridades de Damasco.

Vuelta a la clandestinidad

Los combates abiertos en Siria contrastan con la estrategia en Irak, el lugar donde nació el EI y donde ha vuelto a la clandestinidad para mantener su amenaza desde la sombra, un terreno que conocen a la perfección. Si en 2014 decidieron ocupar territorio e izar su bandera en ciudades como Faluya, Ramadi o Mosul, «ahora lo que buscan es crear caos y desafiar la credibilidad de las fuerzas iraquíes», según declaró a la agencia Reuters, Hisham al-Hashimi, asesor de seguridad de las autoridades de Bagdad.

La mayoría de combatientes concentrados en Irak son locales, no extranjeros, y como hicieron en el pasado cercano, permanecerán escondidos en zonas rurales e intentarán explotar el descontento de la minoría suní con el Gobierno central, en manos de la mayoría chií.

En esta etapa poscalifato una de las mayores incógnitas es el paradero del califa Abu Baker Al Bagdadi, el líder del grupo, al que no se le ha visto en público desde que en verano de 2014 apareciera en un vídeo en la mezquita Al Nuri de Mosul. 'The Wall Street Journal' pudo entrevistar a Ismail Al Eithawi, uno de los presos de mayor importancia dentro del organigrama del EI que hay en las cárceles de Irak, quien relató el encuentro que tuvo con el califa hace 15 meses. Al Eithawi aseguró que «estaba cerca de los círculos de decisión, pero no formaba parte de ellos» y recordó su último encuentro con el líder, cuando había un debate interno sobre si había que dejar salir a las familias de los combatientes o no.

El detenido, doctor en Sharia (ley islámica), acudió a la reunión para discutir un borrador sobre el currículum escolar que debían impartir en las zonas bajo control del EI y vio a un califa «extremadamente delgado y con la barba canosa». A esa cumbre asistieron también Turki Binali, predicador de Bahrein y uno de los grandes ideólogos del grupo, que murió poco después en un ataque aéreo de la coalición. Al finalizar el encuentro, Al Bagdadi fue el primero en abandonar el recinto para volver a la total clandestinidad.