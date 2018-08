El muro del servicio militar

Uno de los motivos principales para escapar de Siria en los primeros años de la guerra o para no regresar ahora es el servicio militar obligatorio. Varios jóvenes sirios en el exilio consultados, y que piden mantenerse en el anonimato, coinciden en este aspecto como «el mayor problema» para no regresar. El servicio militar en Siria es obligatorio. Durante la época de Hafez el-Asad la duración era de dos años y medio, pero desde la llegada al poder de su hijo Bashar, se ha reducido hasta los 21 meses, lo que ocurre es que desde el estallido de la guerra la necesidad de militares para cubrir todos los frentes ha hecho que no se produzcan licenciaturas por lo que hay gente que lleva siete años combatiendo. Solo aquellos que empezaron su servicio en 2010 y les sorprendió el estallido de la guerra en plena formación han sido recientemente licenciados después de 8 años de mili.

El fuerte avance logrado en la guerra por el Ejército desde la entrada de Rusia en el conflicto ha hecho que se reduzcan los frentes, ya no haya tantas bajas y se acabe con los casos de deserciones, que afectaron de forma severa a las fuerzas armadas en los primeros años de conflicto. La vuelta bajo control del Gobierno de zonas opositoras como Quneitra, Daraa o el cinturón rural de Homs ha servido también para equilibrar la balanza sectaria. Según fuentes oficiales consultadas en Damasco, el número de suníes que entra en la academia para los cursos de preparación, que ahora supervisa Rusia, supera ya a los reclutas de las confesiones minoritarias, que han sido la columna vertebral del Ejército estos últimos años.

La ley siria es severa en este punto y nadie se libra de cumplir el servicio militar. Las prórrogas por estudios se pueden estirar hasta un máximo de 18 años, en el caso de un doctorado, pero después es obligatorio acudir a filas. En el caso de los emigrantes que puedan certificar una residencia de cuatro años en un país extranjero, pueden quedar exentos tras el pago de 8.000 dólares (6.800 euros al cambio).