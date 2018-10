Multitudinaria marcha por la independencia Manifestantes recorren las calles de Edimburgo. :: reuters Domingo, 7 octubre 2018, 00:47

Decenas de miles de personas participaron en una marcha en Edimburgo en favor de la independencia de Escocia, que sus organizadores calificaron como la mayor celebrada hasta ahora. La plataforma All Under One Banner cifró en 100.000 el número de asistentes bajo el lema 'Marching for independence'.