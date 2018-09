Las mujeres de Brasil gritan 'no' a Bolsonaro El movimiento feminista hace peligrar la victoria del candidato de la ultraderecha en la primera vuelta de las elecciones presidenciales MARCELA VALENTE Domingo, 30 septiembre 2018, 00:50

buenos aires. Millones de mujeres se manifestaron ayer en más de un centenar de ciudades de Brasil y de todo el mundo para decir 'no' a Jair Bolsonaro. Pese a jactarse públicamente de su misoginia, homofobia y racismo, el candidato de la ultraderecha es el que parte con mayor ventaja de cara a las elecciones presidenciales brasileñas, que se celebrarán el próximo 7 de octubre. 'Él No' fue el lema de la convocatoria lanzada a través de las redes sociales y que en pocos días logró la adhesión de más de 3,5 millones de seguidoras, entre ellas artistas y celebridades. Los analistas ya advierten de que el movimiento de mujeres, transversal a los partidos, podría lograr lo que no pudieron sus rivales políticos: debilitar la candidatura de Bolsonaro en la recta final de la campaña. Ante este nuevo escenario, el favorito en todas las encuestas, con un 28% de los apoyos, según el último sondeo publicado de Datafolha, advirtió ayer que no reconocerá ningún resultado en las urnas que no sea una victoria. La celebración de las multitudinarias manifestaciones coincidió con el alta hospitalaria de Bolsonaro, ingresado durante los últimos 23 días por un ataque con arma blanca sufrido durante la celebración de un acto electoral.

Su discurso abiertamente misógino empujó a miles de mujeres a la calle. «Este hombre me remite a un pasado muy ruin para todas nosotras, por eso me veo obligada a venir hoy aquí y traer a mi hija», comentaba a la prensa Elaine Pedro, una mujer negra que asistió a la concentración de Sao Paulo. El movimiento cruzó fronteras y tuvo repercusión en ciudades de fuera de Brasil como Londres, Berlín, Barcelona, Buenos Aires, París o Lisboa.

El segundo en las encuestas es el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, que cuenta con el apoyo incondicional del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, apartado de la carrera presidencial por orden judicial. El delfín del líder izquierdista contaría con un 22% de los apoyos. El sondeo de Datafolha también reveló que en un escenario de segunda vuelta, Haddad se impondría a Bolsonaro con un 45% de los votos frente al 39% que conseguiría el candidato ultraconservador, una diferencia mayor a la que había contemplado en los últimos días, en los que se hablaba en todo momento de empate técnico.

Bolsonaro no cae simpático a los brasileños pese a que su candidatura obtiene buenos resultados en los sondeos. El 46% de los encuestados siente rechazo por el candidato ultra, un porcentaje que sube como la espuma entre las mujeres, mayoría en un universo de más de 147 millones de electores.

El director de Datafolha, Mauro Paulino, señaló además que Haddad todavía tiene espacio para seguir cosechando apoyos entre los más pobres, los menos educados y la población del Nordeste, donde Lula es muy popular. No así Bolsonaro, cuya progresión en votos permanece estancada.