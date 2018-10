Mejor a los sones de 'Dancing Queen' que a los de 'SOS'

Parece que la idea se le ocurrió a ella y con tanto celo protegió la sopresa que no se la confió ni a su marido. Así, Philip May compartió ayer asombro y diversión con el resto de asistentes a la jornada de clausura de la conferencia conservadora de Birmingham cuando la primera ministra británica se arrancó a bailar a los sones de 'Dancing Queen' camino de la tribuna de oradores. El gran éxito de ABBA es una de las canciones preferidas de Theresa May. Probablemente, su esfuerzo cosechó un único elogio encendido, «¡Bravo!» incluido: el del embajador sueco en Reino Unido, Torbjorn Sohlstrom.

El resto, a lo largo y ancho del país y en las redes sociales, vio confirmado con los supuestos pasos de baile el estilo forzado y robótico que Theresa May imprime a su actividad pública. La diputada laborista Diane Abbott expresó quizá el sentir de todo un país: «Quien pensara que era una buena idea debería ser despedido», proclamó. «Y te miro a ti, Robbie Gibb», apuntó al director de Comunicaciones del 10 de Downing Street.

Algunos se preguntaban en las redes que habrá pensado el compositor de la canción, el europeísta Bjorn Ulvaeus. «ABBA fue una idea tan europea», sostuvo en julio pasado en una entrevista en 'The Guardian'. Otros consideraron que May al menos acertó en la elección del tema. Mejor 'Dancing Queen' que 'SOS', ahora que la negociación del 'brexit' se pone seria.