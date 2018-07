Macron se defiende en el escándalo de su guardaespaldas Brigitte y Emmanuel Macron, en un acto celebrado en marzo junto a su ahora exguardaespaldas (segundo por la derecha). :: reuters La oposición francesa pide su comparecencia parlamentaria mientras el ministro del Interior y el jefe de Policía apuntan al Elíseo FERNANDO ITURRIBARRÍA PARÍS. Martes, 24 julio 2018, 00:05

Emmanuel Macron ha pasado al contraataque para salir de la grave crisis política abierta por la agresión parapolicial de su ya exguardaespaldas de confianza a dos manifestantes el pasado Uno de Mayo en París. El presidente francés, que ha roto a través de sus portavoces el mutismo que mantenía acerca de lo que la oposición califica de «escándalo de Estado», organiza su defensa mientras el ministro del Interior, Gérard Collomb, y el jefe superior de Policía, Michel Delpuech, desvían sus responsabilidades hacia el Elíseo en la comisión parlamentaria de investigación que ayer inició sus trabajos.

Escandaloso y totalmente inaceptable. De esta manera juzga Macron el comportamiento de Alexandre Benalla, el escolta personal al que ha despedido tras estallar el escándalo, según indicó Christophe Castaner, jefe del partido presidencial La República en Marcha (LREM). «Está tranquilo y extremadamente decidido a que la verdad pueda ser establecida», declaró Benjamin Griveaux, portavoz del Gobierno, quien aseguró que «no ocultamos nada». «No fue el presidente de la República quien pidió a un colaborador que fuera a la manifestación a hacer lo que hizo», adujo François de Rugy, presidente de la Asamblea Nacional.

Diputados de derecha e izquierda reclamaron la citación de Macron ante la comisión de investigación, iniciativa de dudosa constitucionalidad que nunca se ha producido en la Quinta República. La portavoz del grupo LREM, Aurore Bergé, justificó el silencio del presidente. «Si no habla se dice que no se atreve y si lo hace, que interfiere una investigación judicial. Es complicado para él encontrar la buena solución», arguyó.

El presidente ha admitido «disfunciones manifiestas» en la gobernanza de la jefatura del Estado

El Elíseo hizo saber que el jefe del Estado se manifestará en público cuando lo estime conveniente. De momento ha anulado la visita que tenía programado realizar mañana a una etapa pirenaica del Tour donde sería blanco fácil de los periodistas. En una reunión de crisis mantenida el domingo por la noche con ministros y colaboradores, el presidente admitió «disfunciones manifiestas» en la gobernanza de la jefatura del Estado y encomendó a su secretario general, Alexis Kohler, la reorganización de la cadena de mando.

En su comparecencia parlamentaria, el ministro del Interior arrancó las risas de los diputados al declarar que se había abordado el caso «lo menos posible» en esa cita nocturna con Macron. Como es corriente en estas tesituras, aseguró que se había enterado por la prensa de los privilegios que tenía el guardaespaldas: coche con equipamientos policiales, domicilio en un anexo del Elíseo, licencia de armas, salvoconducto en la Asamblea Nacional... Collomb, cuya dimisión se pide a derecha e izquierda, escurrió el bulto hacia la presidencia y el prefecto de París. «A ellos correspondía las sanciones e informar a las autoridades judiciales», alegó.

Cinco imputaciones

En el ámbito judicial, el caso ya se ha cobrado cinco imputaciones: las de Benalla, el gendarme en la reserva empleado de LREM Vincent Crase involucrado también en la agresión y tres mandos policiales que filtraron imágenes de cámaras callejeras. Fueron pronunciadas a última hora del domingo por los tres jueces instructores de la causa, que dejaron a los inculpados en libertad bajo medidas cautelares.

Los abogados de Benalla denunciaron la utilización mediática y política del episodio con el objetivo de dañar a Macron. Alegaron que su cliente actuó en ayuda de las fuerzas antidisturbios para reducir a «dos individuos particularmente virulentos». Una grabación aportada por el diario 'Libération' muestra a los agredidos minutos antes del incidente. La pareja, que habla en griego y francés en los vídeos, arroja violentamente tres objetos a los agentes antes de que la mujer les haga un corte de mangas.

El prefecto Delpuech dijo en su comparecencia que no llevaban papeles y dieron identidades falsas. No presentaron denuncia. Según el periódico 'Le Monde', han pedido personarse como acusación particular en el sumario incoado en París.