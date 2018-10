Londres eleva la tensión al comparar a la UE con la URSS Manifestantes europeístas exhiben en Birmingham banderas de la UE frente a un autobús con mensajes a favor del 'brexit'. :: O. S. / afp El ministro de Exteriores británico equipara a Bruselas con «una prisión en la Unión Soviética» en la conferencia anual del Partido Conservador ÍÑIGO GURRUCHAGA BIRMINGHAM. Martes, 2 octubre 2018, 00:19

El ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, dice que la UE trata a Reino Unido como lo haría «una prisión en la Unión Soviética». El extremadamente caballeresco líder de los 'brexiters', Jacob Rees-Mogg, dice que la Comisión se comporta como 'la Mafia'. La exministra, Priti Patel, que Bruselas «acosa, abusa, intimida». El diario 'The Sun' ya publicó una portada sobre las 'ratas de la UE'.

Si así se expresan los líderes de su partido y los medios de comunicación afines, no es extraño que los miembros del Partido Conservador vivan el momento británico con más pasión que flema. Y, en la mañana de ayer, en el anfiteatro del Birmingham and Midland Institute, uno de ellos, John Strafford, añadía el sentimiento de vivir una 'crisis existencial', porque no pueden hacer nada.

Era el segundo orador de la 'Conferencia Alternativa', que organizaron ayer diez grupos del partido, con el Bow y el Bruges como los más conocidos. Son vertiente dura del 'brexit'. En una esquina de la mesa de los oradores, junto al micrófono, una fotografía en blanco y negro y enmarcada en plata de Margaret Thatcher. Había un centenar de asistentes a primera hora de la mañana.

La verdadera conferencia se celebra en un centro de convenciones rodeado de obras y de medidas de seguridad. En el imponente escenario se suceden ministros y oradores invitados que pronuncian discursos para la televisión y son aplaudidos para que el eco repercuta en los muros de una realidad virtual creada por el marketing de la política.

Según Strafford, esto no era así antes de 1999. Hasta entonces la conferencia anual del partido era organizada por la asociación nacional de agrupaciones locales. Establecían la agenda de discursos y debates. El primer ministro era invitado a dirigirse a los miembros. Se organizaban en Blackpool, por ejemplo, donde una habitación de hotel costaba menos que en Birmingham.

Quizás inspirado por la centralización del poder laborista en torno a Tony Blair, el joven líder conservador elegido tras la aplastante victoria de 1997, William Hague, también emprendió una reforma radical de su partido. Las asociaciones locales perdieron el poder de elegir a sus candidatos al Parlamento, sus puestos en la dirección del partido y las vías de comunicación sobre la política a seguir.

«La de 1999 fue la primera conferencia sin ninguna ponencia de los miembros del partido», explicó. La líder tiene poder para nombrar a seis de los 19 directivos del Consejo. Cuatro son nombradas por un comité de parlamentarios, que deben ahora su nominación al liderazgo central. «Si os describiera esto de un país sudamericano, dirías que es una dictadura», sentenció Strafford.

Otro referéndum

Jóvenes laboristas que se sumaron a la ola 'corbynista' y llevaron al partido a superar el medio millón de miembros quedaron decepcionados en su conferencia, hace una semana, porque el voto de los sindicatos y el procedimiento de aprobación de ponencias frustraron su deseo de que las agrupaciones locales puedan desbancar a diputados desleales o de que el partido apoye un segundo referéndum.

Los liberal-demócratas quieren atraer a diputados conservadores y laboristas y a gente nueva opuesta al 'brexit', permitiendo que sean elegidos como candidatos, o líderes, tras afiliarse. Pero el riesgo de perder su escaño asusta y mucho a los tránsfugas. Nigel Farage y Arron Banks, creadores del Ukip, han animado a sus seguidores a afiliarse a los conservadores para lograr el auténtico 'brexit'.

¿Para qué están unas 120.000 afiliadas al Partido Conservador si sólo tiene en esta conferencia la posibilidad de asistir a una reunión a puerta cerrada con Theresa May para que responda a sus preguntas? Según un sondeo de Conservative Home, el 80% quiere que May dimita antes de fin de año. Otro dice que una pequeña mayoría apoya su plan para la relación con la UE. Ninguno es fiable.

Tras las reformas de Hague los afiliados eligen al líder entre dos candidatos propuestos por el grupo parlamentario. En las cinco elecciones que ha habido desde entonces, tres líderes fueron nombrados sin rival. May no tiene presión del partido en la negociación con Bruselas. El grupo parlamentario, donde la gran mayoría se mueve por la dependencia del líder, es el único límite a su poder.