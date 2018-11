La llegada de 9.000 migrantes más colapsa la ciudad de Tijuana El alcalde pide ayuda a las autoridades federales al verse incapaz de «dar un trato digno a todas estas personas» por falta de medios materiales MILAGROS L. DE GUEREÑO LA HABANA. Jueves, 29 noviembre 2018, 00:37

Tijuana está a punto de reventar por la llegada continua de migrantes. Ya son 9.000 y se espera próximamente a otros 2.000. Juan Manuel Gastélum, alcalde del municipio fronterizo mexicano, de 1,3 millones de habitantes, no sabe cómo llamar la atención ante el problema de hacinamiento y falta de alimentos para atender la crisis humanitaria y volvió a exigir ayuda federal. «Estamos batallando porque no podemos dar un trato digno a todas estas personas. No tenemos las instalaciones ni la infraestructura; nos faltan medicinas, alimento y espacios», explicó Gastélum.

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha empezado a deportar a «los que se han portado mal, pero no es una situación fácil. Un exhorto a la autoridad federal: ¡ayúdenos!», dijo el alcalde de Tijuana. Se refería a la expulsión de 98 personas tras haber intentado pasar ilegalmente a Estados Unidos desde la ciudad mexicana.

La avalancha de migrantes tiene a las autoridades cerca del colapso y a la mayoría de los desplazados molestos porque los procesos para obtener refugio son lentos y además en algunos casos los solicitantes son tildados de delincuentes. De hecho, solo 686 centroamericanos han conseguido regularizar su situación legal tras el plan anunciado el 15 de noviembre por las autoridades mexicanas.

Las ofertas para dar ocupación a los recién llegados incluyen un abanico que va desde especialidades en técnicas industriales a prestación de servicios. El INM intentó registrar a los extranjeros que se han desplazado por México a través de los puntos informativos que se instalaron en las caravanas que salieron de Honduras el 13 de octubre.