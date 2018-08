Llamamiento de urgencia a los votantes evangelistas

Donald Trump advirtió ayer ante personalidades evangélicas que los demócratas van a proceder «rápido y de manera violenta» a realizar cambios si los republicanos pierden el control del Congreso en las elecciones de noviembre. Durante su encuentro con pastores en la Casa Blanca la noche del lunes -madrugada de ayer en España-, avisó de que su programa conservador estaba en juego, según reveló 'The New York Times'.

Los demócratas «van a anular todo lo que hicimos», dijo el mandatario. «Inmediatamente pondrán fin a todo», citando temas como el aborto, la libertad religiosa y el desempleo entre los jóvenes.

«Les pido que salgan y se aseguren de que toda su gente vote», pidió Trump a su audiencia. «Porque si ellos no votan vamos a tener dos años horribles (hasta las presidenciales de 2020). Vamos a pasar, francamente, por un periodo muy duro. Están a solo una elección de perder todo lo que tienen», añadió.

Esta no es la primera vez que Trump advierte sobre violencia si las cosas no salen como él espera. Durante la campaña electoral de 2016, señaló que probablemente sus partidarios reaccionarían «con disturbios» si él no obtenía la nominación republicana.

También ayer, Trump anunció que el abogado principal de la Casa Blanca, Don McGahn, que ha jugado un papel central en la defensa del mandatario en la investigación sobre la trama rusa, dejará su puesto en otoño. McGahn fue interrogado en varias ocasiones por el fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, y su testimonio podría ser clave para determinar si el presidente trató de obstruir esa investigación.