Sri Lanka vuelve a investir al primer ministro destituido Ranil Wickremesinghe se seca el sudor mientras habla con sus partidarios en la residencia oficial del primer ministro en Colombo. :: afp Wickremesinghe jura el cargo dos meses después de haber sido apartado, en un intento de superar la crisis institucional R. C. COLOMBO. Lunes, 17 diciembre 2018, 00:29

Ranil Wickremesinghe prestó ayer juramento como primer ministro de Sri Lanka, por quinta vez, casi dos meses después de haber sido expulsado del cargo de forma inesperada, en un intento de poner fin a la profunda crisis institucional que paralizó a la nación después de su destitución. El líder del Partido de Unidad Nacional (UNP) juró el cargo en una ceremonia en la Secretaría de la Presidencia de la nación, un día después de que quien le relevó por un breve y controvertido periodo, el expresidente Mahindra Rajapaksa, renunciase al cargo. «Debemos estar felices con el Parlamento y la Justicia por el trabajo que hicieron para proteger la democracia», dijo Wickremesinghe en una breve declaración poco después de juramentarse.

Wickremesinghe tomó posesión formal del puesto ante el presidente esrilanqués, Maithripala Sirisena, quien le destituyó el pasado 26 de octubre y que hasta la semana pasada se había negado a restituirle en el cargo. El presidente Sirisena reconoció que reintegró a regañadientes en el cargo de primer ministro a Wickremesinghe. «Sigo pensando que no lo debí nombrar a Ranil Wickremesinghe primer ministro, pero me inclino al deseo de la mayoría en el Parlamento. No sé cómo logrará satisfacer los deseos de nuestro pueblo», confesó el mandatario. Imágenes difundidas por la Secretaría de la Presidencia muestran a Wickremesinghe y a Sirisena sonriendo y estrechándose las manos, a pesar del deterioro de su relación en los últimos tiempos.

Controvertida renuncia

LA CLAVEMaithripala Sirisena (presidente) «Sigo pensando que no lo debí nombrar, pero me inclino al deseo de la mayoría parlamentaria»

Rajapaksa renunció el sábado, después de que una corte de apelaciones rechazase restablecer sus funciones como jefe de Gabinete y primer ministro, de las que fue relevado hace dos semanas cuando el tribunal comenzó a revisar la impugnación de su nombramiento, sobre el que el Parlamento votó dos mociones de censura. Sirisena sustituyó a finales de octubre por sorpresa al hasta entonces primer ministro, Wickremesinghe, por Rajapaksa y suspendió las sesiones del Parlamento un día después.

Cuando el presidente se percató de que no iba a tener el apoyo de la mayoría parlamentaria para respaldar el nombramiento de Rajapaksa, disolvió la Cámara y convocó nuevas elecciones, tras admitir que buscaba evitar la discusión parlamentaria sobre su decisión.

Sin embargo, el Tribunal Supremo suspendió el pasado 13 de noviembre la medida que disolvía el Parlamento y el viernes declaró inconstitucional su disolución, lo que dejó sin salida al Gobierno sirilanqués, que, además, a raíz de la crisis, no ha logrado aprobar el presupuesto fiscal de la nación.

El presupuesto de cara al 2019 debe ser presentado por el primer ministro y debatido en la Cámara antes de que termine el año en curso para evitar incurrir en la paralización de la Administración, ya que la legislación impide al presidente aprobar partidas presupuestarias.