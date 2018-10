Khashoggi, el último de la lista negra de periodistas saudíes «desaparecidos» La llegada al aeropuerto de Estambul de los 15 saudíes a los que se achaca la ejecución de Jamal Kashoggi, que fue captado por una cámara entrando al Consulado. :: efe Reporteros sin Fronteras denuncia «más de una decena» de arrestos de informadores «en la mayor opacidad» por el Gobierno de Riad MIKEL AYESTARAN Jueves, 11 octubre 2018, 00:20

jerusalén. La desaparición hace más de una semana del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudí de Estambul sirvió para que Reporteros Sin Fronteras (RSF) recordara la turbia relación de la monarquía de este país del Golfo con las voces críticas. La organización denunció que tan solo en el último año se han producido «más de una decena» de arrestos de reporteros y blogueros «en la mayor opacidad» y advirtió de que, teniendo en cuenta los precedentes, «hay que temer lo peor» en este caso, según el comunicado firmado por Sophie Anmuth, responsable de la organización en Oriente Próximo. RSF denunció que se trata de arrestos que nunca han sido confirmados de forma oficial y que no se informa a las víctimas de los cargos que les imputan. El organismo internacional detalla casos como el de Saleh el-Sisi, «desaparecido» hace casi un año, y sobre quien su familia no tuvo noticias hasta que fue condenado a cinco años de prisión. El caso de Turad al-Amri sigue siendo un misterio porque está en paradero desconocido desde noviembre de 2016, cuando publicó un artículo crítico con el cierre del diario online en el que trabajaba. Una situación similar es la de Fayez ben Damakh, periodista y poeta cuya pista se perdió en septiembre de 2017 cuando trabajaba en el lanzamiento de un canal de televisión en Kuwait.

Más de una semana después de la desaparición de Khashoggi los medios turcos difundieron imágenes de cámaras de seguridad para respaldar la opinión expresada por diferentes fuentes oficiales en los últimos días que apuntan a que fue asesinado. En ellas se ve al periodista en el momento en el que accede al Consulado y a continuación se muestra el aterrizaje de un avión en el que habría volado un grupo de 15 saudíes al que la prensa del país otomano califica de «equipo de asesinato» enviado por Riad. Los vídeos del aeropuerto, los hoteles en los que se alojaron y del exterior de la legación muestran a estos hombres, cuyos nombres y apellidos también se hicieron públicos, y entre los que estaba Salah Muhammed al-Tubaigy, un teniente coronel del departamento de medicina forense saudí. Frente a la hipótesis del asesinato, otros medios, sobre todo árabes, se inclinaron por la opción de un posible secuestro, pero nadie ha podido aportar hasta el momento pruebas definitivas y los rumores no paran de crecer. La versión que parece tomar fuerza es que fue descuartizado para sacar su cuerpo en maletas y, según un alto responsable de seguridad turco citado por el 'New York Times', se habría usado para ello una sierra para huesos llevada ex profeso.

Mensajes interceptados

Las investigaciones avanzan a la sombra de las revelaciones de los distintos servicios de inteligencia y el diario 'The Washington Post', medio con el que colaboraba el desaparecido, reveló que los servicios secretos de EE UU interceptaron comunicaciones de funcionarios saudíes en las que se revela un plan para capturar a Khashoggi. La fuente anónima consultada por el periódico estadounidense señaló que «no estaba claro si tenían la intención de interrogar al periodista o matarlo».

Khasoggi tiene más de 1,5 millones de seguidores en Twitter y hace un año se autoexilió a EE UU debido a su discurso crítico con la casa real saudí. Viajó a Estambul para encontrarse con su prometida, Hatice Cengiz, y pidió cita en el Consulado para certificar el divorcio de su primera mujer y casarse con ella. Cengiz le acompañó hasta el edificio y permaneció 11 horas esperándole en la puerta.