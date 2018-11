El karateca que tiró la toalla a mitad de su mayor combate El ministro británico para la salida de la Unión Europea, Dominic Raab. :: Facundo Arrizabalaga / efe Dominic Raab, ministro británico para el 'brexit' desde julio, sigue los pasos de su predecesor y ahonda con su marcha la crisis política IVIA UGALDE Viernes, 16 noviembre 2018, 01:04

Hace cuatro meses su nombre sonó en Reino Unido como la gran esperanza para negociar con Bruselas la salida de la UE. Acababa de dejar vacante David Davis el cargo de ministro británico para el 'brexit' y un crecido Dominic Raab le tomaba el testigo el pasado 9 de julio. Ayer también siguió los mismos pasos de su predecesor, pero esta vez con el anuncio de su dimisión, que ha asestado un duro y desintegrador golpe al Gobierno de Theresa May. «No puedo apoyar los términos del acuerdo propuesto con las promesas que hicimos al país». Así se despidió este abogado euroescéptico, cinturón negro de kárate y amante del boxeo al dejar a medias su mayor combate.

Como partidario de un 'brexit' duro, la batalla no la tenía nada fácil, tal y como reconoció hace unos meses al calificar el proceso de «pedregoso». Hijo de un judío checo que llegó a Gran Bretaña en 1938 como refugiado, Raab contaba a su favor con su «disciplina atlética», la misma a la que apeló impresionado Davis en 2006 cuando decidió incorporarlo a su equipo en la bancada 'tory', entonces en la oposición parlamentaria. «Dominic es muy leal. Es muy duro y sensato, no se deja intimidar, es claro de pensamiento», le alabó en 'The Sunday Times'.

Raab cuenta además con una brillante trayectoria que le convierte en uno de los favoritos para suceder a la debilitada May como líder conservador y futuro primer ministro. Graduado en Derecho en la Universidad de Oxford, obtuvo un máster en Cambridge y se desempeñó como abogado internacional de la firma Linklater de Londres. A su experiencia en la empresa privada le siguió su salto a la política: en 2000, al integrarse en el Ministerio de Exteriores como asesor. Tres años más tarde, este político al que su madre crió en la Iglesia anglicana fue destinado a La Haya para dirigir un equipo encargado de llevar ante la justicia a criminales de guerra como el serbio Slobodan Milosevic o el liberiano Charles Taylor.

Casado con Erika Rey, una ejecutiva de marketing brasileña, y padre de dos hijos, Peter y Joshua, Raab entró en el Parlamento británico en 2010 y, al año siguiente, fue elegido mejor diputado novel por la revista 'The Spectator'. Además de trabajar en Londres como asesor especializado en conflictos como el árabe-israelí, y otros ligados con la legislación europea y Gibraltar, ha sabido compaginar su labor política con la publicación de libros sobre libertades individuales y la meritocracia.