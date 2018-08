La Justicia rusa condena otra vez al principal líder opositor a 30 días de prisión

moscú. El principal adversario del presidente ruso, Vladímir Putin, el abogado y bloguero anticorrupción Alexéi Navalni fue condenado ayer por el tribunal Tverskói de Moscú a 30 días de arresto por organizar una manifestación no autorizada el pasado 28 de enero. Este mismo juzgado ya sentenció a Navalni en mayo a un mes de prisión menor por convocar una protesta bajo el lema 'Putin no es nuestro zar', con lo que es ya la segunda vez que el dirigente opositor va a los calabozos en lo que va de año. En 2017, fue castigado con tres condenas similares.

Se da el caso de que Navalni había convocado para el próximo 9 de septiembre una marcha en toda Rusia en contra de los planes del Gobierno de elevar la edad de jubilación, medida que ha causado un gran descontento en más del 90% de la población, según los sondeos. El fin de la vida laboral se fijó en la desaparecida URSS, en 1932, en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres. Ahora se quiere subirla a 63 y 65 años, respectivamente.

El propio Navalni declaró el pasado sábado, tras ser detenido, que su encarcelamiento busca obstaculizar la protesta. «Ya no me arrestan en la víspera de una manifestación, como otras veces, ahora lo hacen medio mes antes», denunció. El Ayuntamiento de Moscú no ha dado el permiso para que se lleve a cabo la marcha.

En la vista celebrada ayer, el tribunal ha reconocido culpable al líder opositor ruso de lanzar a su gente a la calle sin la autorización oficial. Sucedió el pasado 28 de enero, en plena campaña electoral por las presidenciales que ganó Putin el 18 de marzo con el mejor resultado de su historia, casi el 77% de los votos. La protesta quería denunciar la falta de candidatos sólidos y, sobre todo, el veto a Navalni, que no pudo concurrir a los comicios. El acto discurrió sin violencia, pero la Policía intervino con inusitada dureza.