Miembros de las fuerzas de seguridad arrestan a un manifestante durante una protesta en Rabat. Reuters

Los jóvenes se rebelan en Marruecos

Las calles de las grandes ciudades del país africano bullen por las manifestaciones en pro de mejores condiciones de vida. Expertos nos dan las claves de su descontento

Gerardo Elorriaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:09

Comenta

Hay vida más allá de Instagram y Tiktok. El interés de los jóvenes de la generación Z, aquellos nacidos entre finales de los noventa y ... la primera década de este siglo, no se limita a los posados en lugares insólitos, pergeñar coreografías domésticas y asumir retos virales. En la última semana, las calles de las grandes ciudades marroquíes se han convertido en el escenario de sus manifestaciones en pro de mejores condiciones de vida. La injusticia social ha impulsado protestas convocadas en las redes sociales. Varias voces conocedoras de la situación del reino magrebí nos proporcionan claves para entender la frustración y descontento que destilan sus proclamas.

