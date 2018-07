Kim Jong-un entrega los restos de soldados de EE UU caídos en la Guerra de Corea Los féretros de los 55 soldados estadounidenses, ayer, en la base militar americana de Osan. :: afp Pyongyang cumple la promesa que le hizo al jefe de la Casa Blanca y comienza a desmantelar sus instalaciones de prueba de misiles ZIGOR ALDAMA SHANGHÁI. Viernes, 27 julio 2018, 23:53

Una ceremonia solemne y sin pompa conmemoró ayer el 65 aniversario de la firma del armisticio que cerró en falso la Guerra de Corea (1950-53).

En la zona sur de las instalaciones erigidas en la frontera que divide los dos estados creados tras la contienda, un centenar de personas, sobre todo de fuerzas de Naciones Unidas y veteranos de guerra, se reunieron para recordar a quienes perdieron la vida en el conflicto y desear que pronto se firme una paz duradera entre el norte comunista y el sur capitalista.

Sin duda, pocas veces ha habido más razón para el optimismo. No en vano, ayer el régimen norcoreano repatrió a su archienemiga americana los restos de un nutrido número de soldados estadounidenses -55 según el portal de noticias especializado NK News-. Su presidente y líder, Kim Jong-un, cumple así uno de los acuerdos a los que llegó en Singapur con su homólogo americano, Donald Trump. Y el exmagnate se lo agradeció por la vía diplomática que más utiliza, Twitter: «Después de tantos años, este será un gran momento para muchas familias. Gracias, Kim Jong-un», escribió el presidente en su perfil de la red social.

LA CLAVECorea del Norte es el único que ha movido ficha tras la histórica reunión y espera que se levanten sanciones

Es un pequeño gran gesto. No se trata de una decisión inédita, porque las autoridades de Pyongyang ya habían entregado anteriormente los restos de más de doscientos soldados estadounidenses identificados, pero demuestra que Kim tiene intención de cumplir con lo acordado el mes pasado. Eso sí, los cadáveres de los militares todavía no viajarán a EE UU. Después de ser trasladados en avión desde la ciudad norcoreana de Wonsan hasta la base militar americana de Osan, en Corea del Sur, científicos forenses tendrán que certificar que los restos entregados en varias cajas de madera cubiertas por la enseña de la ONU pertenecen realmente a quienes se supone. El Ejército no quiere cometer errores que podrían resultar tan humillantes como los que plagaron el accidente del Yak-42 español en Turquía.

Desaparecidos en combate

La repatriación es un avance pequeño también porque quedan muchos uniformados de las barras y estrellas en Corea del Norte. En total, el Departamento de Defensa de EE UU tiene listados como 'desaparecidos en combate' durante la Guerra de Corea a 7.800 soldados, y estima que 5.300 están todavía diseminados por el territorio que controla Kim. La mayoría no será nunca identificada.

Además de cumplir con el punto cuarto del acuerdo de Singapur, Kim también ha puesto en marcha el proceso que con más insistencia reclama Trump: el de la desnuclearización. Oficialmente, todavía no hay nada tangible. Pero el análisis que el portal especializado 38North ha hecho de fotografías tomadas por satélite sobre el complejo militar de Sohae, utilizado para probar los motores de los misiles balísticos norcoreanos, demuestran que ya ha comenzado su desmantelamiento.

Es solo el primer paso de un proceso largo en el que se esperan todo tipo de baches. Porque, de momento, el único gobierno que mueve ficha es el de Pyongyang. Y es lógico pensar que, en algún momento, Kim exigirá un gesto de buena voluntad por parte de Washington. Todo apunta a que será el levantamiento de algunas de las sanciones que estrangulan la economía del régimen. Según estimaciones del Banco Central de Corea del Sur, en 2017 el PIB de Corea del Norte se contrajo un 3,5%, la mayor caída de las dos últimas décadas. Y, en gran parte, se debió al efecto que las sanciones han tenido en el comercio exterior del país, razón por la que Kim quiere que se eliminen lo antes posible.