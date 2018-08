Italia busca respuestas a la tragedia de Génova, que deja más de 35 muertos El viaducto de la autopista A-10 estaba en obras cuando cayó sobre el río Polcevera en medio de una fuerte tormenta DARÍO MENOR Martes, 14 agosto 2018, 23:56

roma. Conductores que ayer transitaban por la A-10, ya en la entrada a la ciudad de Génova, volvieron a nacer cuando sus vehículos quedaron a pocos metros del gigantesco precipicio que provocó el derrumbe de unos docientos metros de longitud en ambos sentidos del puente Morandi, el viaducto con el que la autopista cruza el torrente Polcevera, situado en la zona occidental de la capital de la región italiana de Liguria.

La imagen de un camión con su remolque verde y la cabina azul al borde del abismo era el emblema del desastre, en el que perdieron la vida al menos 35 personas, entre ellas un niño de nueve años. Hubo además trece heridos, varios de ellos de gravedad, que tuvieron que ser sacados de los escombros por los miembros de los equipos de rescate. Unas 1.000 personas entre bomberos, policías y sanitarios se afanaban anoche en el lugar de la tragedia para encontrar más supervivientes mientras varias familias buscaban indicios del destino de una decena de personas de las que aún no se tienen noticias. Según Protección Civil, en el momento en el que el viaducto se vino abajo, poco antes del mediodía, circulaban por la zona afectada tres camiones y entre 30 y 35 coches, que acabaron desplomándose desde una altura de unos 90 metros. Varias viviendas, almacenes y fábricas situadas bajo la estructura del puente se vieron afectadas por el derrumbe, que provocó enormes dificultades en la circulación en Génova y en toda Liguria, ya que el viaducto conecta la autovía que proviene de Francia con la que lleva a Milán. Está además a poca distancia del desvío para dirigirse al puerto, por lo que se trata de un trayecto que habitualmente está muy concurrido.

No faltan además los edificios a su alrededor, por lo que hubo que desalojar a unas 400 personas. Desde una casa cercana, un hombre pudo grabar con su teléfono móvil el momento en el que la estructura se derrumbaba mientras gritaba desencajado: «¡Oh, Dios! ¡Dios mío! ¡'Porca puttana'!».

La tragedia pudo haber sido mayor. Una de las fábricas afectadas por el accidente fue la Ansaldo Energía, una de las principales plantas de producción de energía eléctrica de Italia. Aunque los mayores daños se registraron en el aparcamiento, ayer no había trabajadores en los pabellones por la celebración hoy de una fiesta nacional. No están de momento claras las causas del desastre del puente Morandi. Pietro M., vecino citado por la agencia italiana Ansa, declaró que poco después de las 11:30 horas «la estructura fue golpeada por un rayo y a continuación se vino abajo».

Otros habitantes de la zona entrevistados por medios locales aseguraron lo mismo. Según las primeras hipótesis perfiladas por los bomberos y Protección Civil, el derrumbe podría haberse producido porque cedió parte de la estructura. En Génova lleva lloviendo copiosamente desde el lunes, por lo que se declaró alerta naranja por el riesgo de inundaciones y corrimientos de tierra.

Continuo «sube y baja»

Autostrade per l'Italia, la empresa encargada de la gestión y el mantenimiento de la A-10, informó de que se estaban realizando trabajos de reforma en el viaducto. Hace sólo tres meses anunció la inversión de 20 millones de euros para reforzar la infraestructura, cuya demolición fue planteada en 2009 por sus problemas estructurales y alto coste de mantenimiento. El viaducto será finalmente derruido en su totalidad tras el desastre. Para los genoveses no fue ninguna sorpresa que se produjera una tragedia en el puente Morandi, que ha estado acompañado de polémica desde su inauguración en 1967. «Esta era una tragedia anunciada desde hace mucho tiempo», explicó un vecino en el periódico 'La Repubblica'. «La gente pasaba miedo cuando tenía que atravesar el viaducto. Yo lo cruzaba cuatro veces al día, pero hoy estaba de descanso y me salvé». Las críticas de los vecinos, que se quejaban de que la infraestructura era un continuo «sube y baja», contaban con el apoyo de los expertos.

El fiscal jefe de Génova, Francesco Cozzi, anunció que abrirá una investigación por «homicidio múltiple y desastre culposo» para determinar los culpables de la tragedia.